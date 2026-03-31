Videojuegos

Todo lo que sabemos del modo de juego ‘Arenas’ de Fortnite: fecha, cómo se juega y más

Tu y yo. Uno contra uno en la arena. Muy romántico todo.

Julian Ramirez
Por

Foto del avatar
Julian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Tomando en cuenta todos los escándalos que rodean a Fortnite en este momento —despidieron más de 1000 empleados, aumentaron los precios de las Monedas V y anunciaron skins basadas en personajes creados con IA— este tal vez no sea el mejor momento para lanzar un nuevo modo de juego, pero aquí estamos: esto es ‘Arenas’.

El modo ‘Arenas’ estará disponible a partir del jueves 9 de abril de 2026. Pueden ver su tráiler a continuación.

- Publicidad -

Este será un modo competitivo que solamente se podrá jugar en modo clasificatorio y con construcción, lo que significa que está enfocado hacia los jugadores más ‘hardcore’ que quieren demostrar que son los mejores.

La principal forma de jugar serán ‘boxfights’ en las que dos jugadores se enfrentan en un modo 1c1 en un campo de batalla pequeño. También habrá un formato ‘round robin’ o ‘todos contra todos’ para 16 jugadores que se podrá jugar en solitario o en dúos.

Al ser un modo clasificatorio o ‘ranked’, estará dividido en temporadas y al final de cada una se resetearán nuestros rangos. La primera temporada de Fortnite Arenas empezará el 9 de abril y terminará el 2 de junio de 2026.

La verdad, no creemos que otro modo competitivo sea lo que necesita Fortnite en este momento, sobre todo tomando en cuenta el cierre que tendrán modos como Ballistic, Festival Battle Stage y Rocket Racing. Ya veremos qué tal resulta, pero no hemos visto mucho entusiasmo por esta nueva modalidad.

Más sobre Fortnite

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Will Wright, creador de SimCity, Los Sims y Spore, le apuesta todo a su próximo juego y prefiere más un «glorioso fracaso que un éxito mediocre»
No hay comentarios

Lo último

