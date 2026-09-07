Videojuegos

Todo lo que sabemos sobre ‘Hacia la naturaleza salvaje’, la próxima gran actualización de Minecraft

¡Nos vamos de campamento!

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Mojang ya comenzó a revelar los primeros detalles del siguiente «‘drop’ de contenido» de Minecraft: una actualización inspirada en el ‘camping’ llamada Hacia la naturaleza salvaje (Wilderness Bound en inglés). Esto es todo lo que sabemos de momento al respecto.

El nuevos contenido girará en torno a la exploración de un nuevo bioma llamado Bosque Moteado lleno de álamos de colores rojizos que le dan un aspecto otoñal.

- Publicidad -

La idea es que nos preparemos para nuestras visitas al nuevo bioma como si nos estuviéramos preparando para una expedición a una zona desconocida, llevando mapa de explorador, gancho, rienda, brújula y otros objetos imprescindibles.

Cuando encontremos un claro, podremos montar un campamento y forjar los nuevos cojines (lana x3) para sentarnos alrededor de una fogata y contrar historias. Para dormir podemos crear una cama de paja (heno x3) en la que podemos descansar durante la noche sin regresar al punto de reaparición.

Al momento de hacer esta nota, Mojang no ha dado pistas sobre la fecha de lanzamiento de la actualización de contenido ‘Hacia la naturaleza salvaje’ con el nuevo bioma Bosque Moteado para Minecraft, pero esperamos que sea este mismo mes de septiembre de 2026. Revelaremos más detalles tan pronto los conozcamos.

Más sobre Minecraft

La versión nativa de Minecraft para Nintendo Switch 2 llega en octubre con todas las mejoras gráficas y paquete de Super Mario
 La versión nativa de Minecraft para Nintendo Switch…
Tendremos resultados explosivos en Minecraft cuando agreguen los géiseres y cubos de azufre con TNT
 Tendremos resultados explosivos en Minecraft cuando agreguen los…
Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft Live sobre la actualización ‘Pequeña Invasión’
 Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft…
Más animales bebés llegarán a Minecraft —tortugas, ajolotes, etc.— y podemos hacer que sean pequeños y adorables para siempre
 Más animales bebés llegarán a Minecraft —tortugas, ajolotes,…
Minecraft recibe potros y otras monturas bebé
 Minecraft recibe potros y otras monturas bebé
Minecraft introducirá mejoradas formas a las crías de los mobs
 Minecraft introducirá mejoradas formas a las crías de…

Minecraft está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles, PC, Linux, Mac y otras plataformas. También se puede encontrar para viejas consolas como PS3 y Xbox 360, pero estas versiones ya no reciben actualizaciones regulares.

Más de:
Minecraft Minecraft portada portada
Mega Man X llegará a Fortnite y estará acompañado de Zero
Transformers y Evangelion se cruzan en esta nueva figura la de la línea Synergenex de Takara Tomy
Cómo abrir la caja fuerte del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2
El primer juego de Double Fine tras su separación de Xbox es Thank You Bus Driver, un caótico juego de conducción
Cómo resolver el acertijo del obelisco de la iglesia en The Sinking City 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Transformers y Evangelion se cruzan en esta nueva figura la de la línea Synergenex de Takara Tomy
Siguiente artículo Mega Man X llegará a Fortnite y estará acompañado de Zero
No hay comentarios

Lo último

El DLSS 5 de Nvidia es habilitado en AMD, modders hacen que funcione en una Radeon RX 9070 XT
Tecnología
La muy decente serie de Spider-Noir ha sido cancelada por Amazon tras una sola temporada
Cine y TV
LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos
Cultura POP
Dead or Alive 6: las figuras de Honoka y Marie Rose se dejan ver completamente y alistan reservas
Cultura POP