Todo lo que sabemos sobre ‘Hacia la naturaleza salvaje’, la próxima gran actualización de Minecraft

Mojang ya comenzó a revelar los primeros detalles del siguiente «‘drop’ de contenido» de Minecraft: una actualización inspirada en el ‘camping’ llamada Hacia la naturaleza salvaje (Wilderness Bound en inglés). Esto es todo lo que sabemos de momento al respecto.

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El nuevos contenido girará en torno a la exploración de un nuevo bioma llamado Bosque Moteado lleno de álamos de colores rojizos que le dan un aspecto otoñal.

La idea es que nos preparemos para nuestras visitas al nuevo bioma como si nos estuviéramos preparando para una expedición a una zona desconocida, llevando mapa de explorador, gancho, rienda, brújula y otros objetos imprescindibles.

Cuando encontremos un claro, podremos montar un campamento y forjar los nuevos cojines (lana x3) para sentarnos alrededor de una fogata y contrar historias. Para dormir podemos crear una cama de paja (heno x3) en la que podemos descansar durante la noche sin regresar al punto de reaparición.

Al momento de hacer esta nota, Mojang no ha dado pistas sobre la fecha de lanzamiento de la actualización de contenido ‘Hacia la naturaleza salvaje’ con el nuevo bioma Bosque Moteado para Minecraft, pero esperamos que sea este mismo mes de septiembre de 2026. Revelaremos más detalles tan pronto los conozcamos.

Minecraft está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles, PC, Linux, Mac y otras plataformas. También se puede encontrar para viejas consolas como PS3 y Xbox 360, pero estas versiones ya no reciben actualizaciones regulares.