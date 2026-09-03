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Todo lo que sabemos sobre Rhapsody in Scarlet, el nuevo juego de Konami sobre magia en la Nueva York de los años 20

Jazz y magia.

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Mostraron muchos juegos en las presentaciones State of Play de PlayStation y Press Start de Konami del 3 de septiembre, pero hubo un nuevo título que se robó el show en ambas. Su nombre es Rhapsody in Scarlet y es un vistoso juego de acción en el que controlamos a una hechicera en la Nueva York de la década de 1920.

Pueden ver el genial tráiler de revelación de este nuevo juego a continuación.

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La historia sigue a una joven hechicera llamada Ellie Myers que viaja a Nueva York para convertirse en cantante en un club de jazz, pero sin querer se ve envuelta en una guerra secreta entre hechiceros que la forzará a combatir usando sus poderes mágicos.

Pueden conocer más sobre la historia y dar una mirada a los personajes en este tráiler que compartimos a continuación.

Rhapsody in Scarlet será un juego de acción dentro del subgénero ‘Character Action’ (ya saben, al estilo de Devil May Cry y Bayonetta) con un enfoque muy grande en los combos. Ellie contará con un sistema de combate altamente personalizable que permite luchar tanto a corta como a larga distancia e invocar diferentes tipos de poderosas bestia para que le asista en sus batallas o en la exploración de los escenarios.

Durante la presentación de Konami también revelaron algunos detalles del elenco. La protagonista Ellie Myers será interpretada por Cherami Leigh en inglés y por Akari Kito en japonés, mientras que su compañera Ilya Jones tendrá las voces de Hannah Grace en inglés y de Saori Onishi en japonés.

La banda sonora sera puro jazz inspirado en la música que era tan popular en Estados Unidos en la época en que se desarrolla el juego. La banda Soil and Pimp Sessions y la cantante/compositora Emi Meyer están encargados de las melodías que escucharemos durante nuestras partidas.

Podremos jugar Rhapsody in Scarlet en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en PC cuando salga en… una fecha aún no revelada. Ya que ni siquiera dijeron 2027 suponemos que se puede tardar algo más en salir. ¿Tal vez 2028? Estaremos pendientes de más información sobre este juego para reportarlo.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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