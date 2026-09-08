Todo lo revelado en el Nintendo Direct de Zelda sobre el remake de Ocarina of Time, la película y más

La celebración del aniversario 40 de The Legend of Zelda nos trajo una mirada más a fondo de lo que nos espera en el inminente remake de Ocarina of Time incluyendo su fecha de lanzamiento para Nintendo Switch 2, el primer teaser de la película que se estrenará en 2027 y otras sorpresas reveladas en el Nintendo Direct especial del martes 8 de septiembre de 2026. Esto fue todo lo que nos mostraron.

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Si prefieren ver la presentación completa ustedes mismos, pueden encontrarla en el canal de Nintendo of America en YouTube y en español en el canal de Nintendo España.

Homenaje con la música de la serie

Las cosas empezaron con una bella interpretación sinfónica de algunas de las melodías más icónicas de la serie acompañada de algunos de los momentos más recordados de los juegos.

Más adelante, el compositor Koji Kondo anunció una serie de conciertos para celebrar el aniversario 4 de The Legend of Zelda, pero solo serán en Norteamérica, Europa y Australia.

La película de Zelda

Luego tuvimos a Shigeru Miyamoto hablando de la película de la serie, la cual tendrá como nombre The Legend of Zelda (sin subtítulo) y se estrenará el 30 de abril de 2027.

Museo Nintendo

Para celebrar los 40 años de Zelda, Miyamoto anunció durante el Nintendo Direct especial que el Museo Nintendo tendrá tiquetes de edición limitada y un tablero con la historia de la saga.

También anunció que el museo tendrá a finales de 2026 un restaurante familiar con una enorme estatua de Link.

Nintendo Today

Como parte de la celebración del aniversario, tendremos animaciones especiales en el calendario de Nintendo Today y los usuarios de esta app para teléfonos móviles comenzaremos a recibir cartas digitales coleccionables a partir del 9 de septiembre de 2026.

Nuevos Productos, Amiibo y ediciones de Switch 2

Durante el Nintendo Direct especial del aniversario 40 de The Legend of Zelda anunciaron nuevos productos de la serie y nos recordaron otros que ya conocíamos y que saldrán pronto

Libro oficial del Museo Nintendo Volumen 2

Amiibo del Constructo de Mineru

Ocarinas musicales

Figura LEGO de Link con Epona

Figuras Hasbro de Link, Zelda y Ganon

Espada Maestra

Decoraciones

También anunciaron que el 29 de octubre de 2026 se pondrá a la venta una edición especial de Nintendo Switch 2 temática del aniversario 40 de The Legend of Zelda.

Junto a esta se pondrán a la venta un nuevo control pro, un estuche y un exhibidor para el control. Este último será exclusivo de las tiendas Nintendo en Nueva York y San Francisco.

Finalmente vimos dos nuevos Amiibo de Link niño y Zelda niña del remake de Ocarina of Time. Al usarlos en el juego recibiremos mascaras ‘retro’ de estos personajes que recuerdan su apariencia en la versión original para Nintendo 64.

Estos Amiibo llegarán en el año 2027.

Fecha, tráiler y detalles del remake de Zelda: Ocarina of Time

El plato fuerte del Nintendo Direct especial del aniversario 40 de The Legend of Zelda fue todo lo que conocimos sobre el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, incluyendo su fecha de lanzamineto: jueves 5 de noviembre de 2026.

Aquí tienen el nuevo tráiler de este juego.

Respecto a precios, la versión digital costará 60 dólares estadounidenses y la versión física costará 70 dólares.

Koji Kondo habló a fondo sobre el juego. Aparte de los gráficos «mejorados» con elementos un poco sobrediseñados, estas son algunas de las diferencias que tendrá respecto a la versión original de Nintendo 64.

Cámara libre

Botón de salto

Menú de selección rápida de objetos

Menú con resumen de la historia

El tiempo pasa incluso en los pueblos

Sistema de combate más veloz

Voces para los personajes

Podremos tatarear o interpretar canciones por el micrófono para tocarlas en la Ocarina

Pueden ver todos los nuevos detalles de la jugabilidad en el siguiente video.

Además, el remake de Ocarina of Time tendrá integración con la aplicación de Zelda Notes en Nintendo Today para llevar un registro de nuestra aventura, participar en quizes, misiones especiales y desbloquear partituras para la Ocarina.

Finalmente, cuando salga a la venta habrá una edición especial limitada física con «textura especial».

Eso es todo lo que mostraron en esta presentación especial de una de las sagas más queridas de todos los tiempos.