Todo lo revelado sobre Black Ops 7 en la presentación Call of Duty Next

El 30 de septiembre se celebró en Las Vegas, Estados Unidos, una nueva edición de la presentación anual Call of Duty Next en la que Activision revela todo sobre el próximo juego de la serie. Esta edición —de un perfil más bajo que las anteriores por alguna razón— estuvo dedicada a Call of Duty: Black Ops 7 y tenían un gran trabajo por delante porque su revelación durante Gamescom ONL 2025 no despertó muchas expectativas.

Vamos a conocer todo lo que revelaron sobre este título a continuación. Si lo prefieren, pueden ver la presentación completa aquí mismo.

Empecemos hablando de la campaña. Se desarrollará en el año 2035 y estará en la misma continuidad que Black Ops 2 y Black Ops 6. Se podrá jugar tanto en solitario o en escuadrón con hasta tres amigos más.

Por el lado del modo multijugador, Call of Duty: Black Ops 7 tendrá 18 mapas multijugador en su lanzamiento. 16 serán mapas 6 contra 6 —solo tres de ellos conocidos que regresan de Black Ops 2— y dos nuevos mapas a gran escala 20 contra 20. Tendremos 30 armas disponibles inicialmente —16 completamente nuevas— y entre ellas habrán muchas con estilo futurista que se adapta a la historia desarrollada en 2035. Tendremos más opciones de personalización de nuestro equipo, mejoras de campo y las rachas de puntos mediante el nuevo sistema Overclock que potencia el equipamiento y desbloquea mejoras durante una partida de acuerdo a nuestro estilo de juego.

También hicieron mucha algarabía sobre el ‘Omnimovimiento‘. Esta es una forma llamativa de referirse al control que permite movimientos como saltos de pared, mayor velocidad al correr y opciones adicionales a través de las ventajas que adquirimos.

Entre los nuevos modos de juego del modo multijugador de Call of Duty: Black Ops 7 se encontrarán:

Overload : Un modo 6 contra 6 en el que los escuadrones se enfrentan por un dispositivo que deben llevar al territorio enemigo para anotar. Dicho dispositivo puede cambiar de manos.

: Un modo 6 contra 6 en el que los escuadrones se enfrentan por un dispositivo que deben llevar al territorio enemigo para anotar. Dicho dispositivo puede cambiar de manos. Skirmish: este modo 20 contra 20 combina diferentes objetivos y nuevas herramientas como trajes aéreos y ganchos de agarre.

Por el lado del siempre popular modo zombis — aquí llamado Ashes of the Damned— usará una nueva mecánica: el Wonder Vehicl, que lleva a los jugadores a través de diversas ubicaciones. Tendrá una nueva historia en su lanzamiento tendrá tres modos de juego —Estándar, Supervivencia y Cursed—, 30 armas y un sistema de mejoras con 66 nuevas opciones.

Eventualmente recibiremos también el modo Dead Ops Arcade 4. Este se jugará en perspectiva cenital o en primera persona y contaremos con modificaciones de munición, mejoras de campo y GobbleGums para sobrevivir a los 80 niveles repartidos en más de 20 arenas.

La llegada de un nuevo Call of Duty significa que las temporadas de Warzone se van a reiniciar. En la temporada 1 que llegará junto a Call of Duty: Black Ops 7 tendremos el nuevo mapa de Resurgencia llamado Haven’s Hollow, situado en los Apalaches estadounidenses.

También tendremos dos puntos de interés en Verdansk: una instalación de radiodifusión con una enorme sala de control y una versión remasterizada de Factory. Se incorporará un movimiento personalizado, se reequilibrará la personalización del equipamiento, se introducirán nuevas ventajas, armas, tácticas y mejoras de campo nuevas.

Cuándo es la beta de de Call of Duty: Black Ops 7

Todos los jugadores que hayan reservado el juego, cuenten con un código de acceso anticipado o estén suscritos a ciertos planes de Xbox Game Pass podrán participar en la beta de acceso anticipado del 2 al 5 de octubre.

La beta abierta se realizará del 5 al 8 de octubre.

Ambas betas tendrán acceso a los mapas multijugador The Forge, Cortex, Exposure, Imprint, Blackheart, Toshin; los modos multijugador Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Search and Destroy y Overload Supervivencia de Zombis.

Call of Duty: Black Ops 7 saldrá el 14 de noviembre de 2025 para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y PC.