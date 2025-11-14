Todo lo revelado sobre Metroid Prime 4: Beyond en el nuevo video – historia, escenarios, amiibo y más

Parece mentira que la cuarta entrega de la saga Metroid Prime por fin vaya a llegar a nuestras manos. Han pasado casi nueve años desde que fue anunciada y tuvo un desarrollo muy accidentado, pero ya es una realidad. Para irnos preparando, Nintendo presentó un nuevo video en el que detalla algunos de los principales elementos de jugabilidad de Metroid Prime 4: Beyond. Vamos a conocerlos.

Pueden ver este tráiler de más de siete minutos a continuación. No tiene subtítulos en español, pero más abajo detallaremos todo lo que dicen.

La historia de Metroid Prime 4: Beyond comienza cuando un hombre llamado Sylux ataca una base de investigación de la Federación Galáctica acompañado de unos metroid. Samus atiende el llamado de auxilio, pero se ve envuelta en un incidente que la transporta a ella y a todos los presentes a un planeta extraño llamado Viewros.

Buscando su regreso a casa, Samus recorrerá escenarios de Viewros como un el Bosque Furia Verde, Una fábrica abandonada rodeada de una tormenta eléctrica eterna, un laboratorio congelado y una instalación en medio de un volcán. Podremos llegar a todas estas áreas desde el mapa central: El Valle Sol, el cual podemos recorrer en nuestra nueva moto Vi-O-La.

Samus tendrá las habilidades de siempre —Disparar su Power Beam, saltar, usar su scanner, transformarse en esfera— pero el nuevo poder que la define en Metroid Prime 4: Beyond son los poderes psíquicos que adquiere. Estos le permiten controlar la trayectoria de sus disparos mentalmente y manipular energía para activar dispositivos y resolver acertijos.

Durante la exploración de Viewros también podremos encontrar a las tropas de la Federación Galáctica que fueron transportados a este planeta junto a Samus. Podemos seguir las señales de ayuda para rescatarlos y en ocasiones recibir ayuda de ellos en combate. Incluso podemos recibir mejoras de parte de ellos. Algunos periodistas se han quejado de la presencia de estos personajes —especialmente del ingeniero Miles MacKenzie— pues consideran que sus constantes diálogos arruina la ambientación y estilo del juego.

También anunciaron un nuevo amiibo del villano Sylux que se pondrá a la venta el 4 de diciembre de 2025 junto al lanzamiento del juego, mientras que los otros dos de Samus y Samus con Vi-O-La ya están a la venta.

Esto es lo que hace cada amiibo en Metroid Prime 4: Beyond:

Samus – Otorga un bono de escudo temporal una vez por día y más

– Otorga un bono de escudo temporal una vez por día y más Samus y Vi-O-La – Nueva apariencia para Vi-O-La y más

– Nueva apariencia para Vi-O-La y más Sylux – Acceso anticipado a cierta secuencia de video y más

Finalmente nos recuerdan que Metroid Prime 4: Beyond saldrá el jueves 4 de diciembre de 2025 con versiones para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La versión para Switch 2 tendrá estas mejoras respecto a la de Switch:

Soporte para el uso de los Joy-Con como mouse

Modo de calidad a 60fps en 4K

Modo de rendimiento a 120fps en 1080p

Eso es todo lo revelado en el nuevo video del juego.