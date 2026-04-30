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Todo sobre la colaboración eFootball x Naruto: cartas, personajes que estarán emparejados con los jugadores del Barcelona, Milán y más

Desde la aldea detrás del cringe llega el AC Milan como el Akatsuki y Neymar Jr. cosplayado de Naruto haciendo el Rasengan en eFootball.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Apenas ayer conocimos que Konami Digital Entertainment tendría una nueva campaña de colaboración entre tres de sus títulos de futbol eFootball, eFootball Champion Squads y J.League Club Championship, con la popular serie de anime Naruto Shippuden.

¿Cuándo inicia la colaboración entre eFootball y Naruto?

La colaboración se llevará a cabo de manera escalonada en cada uno de los tres juegos de Konami. Primero eFootball recibirá el evento desde este 30 de abril y finalizará el 14 de mayo. El segundo juego en recibir la colaboración con Naruto es eFootball Champion Squads desde el jueves 7 de mayo. Finalmente, J.League Club Championship se unirá a la colaboración entre eFootball y Naruto el lunes 11 de mayo.

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Todo sobre la colaboración eFootball x Naruto: cartas, personajes que estarán emparejados con los jugadores del Barcelona, Milán y más

¿Cuál es el contenido de Naruto que llega a eFootball con esta colaboración?

Todo sobre la colaboración eFootball x Naruto: cartas, personajes que estarán emparejados con los jugadores del Barcelona, Milán y más

Este mes, los jugadores de eFootball, tendrán un bono de inicio de sesión especial de 220 monedas y podrán participar en eventos de desafío para obtener futbolistas especiales vinculados a personajes del manga Naruto de Masashi Kishimoto. Entre las estrellas del fútbol más destacadas se encuentran: Neymar Jr. x Naruto Uzumaki: el jugador brasileño tendrá una tarjeta especial que incluye efectos visuales para los disparos inspirados en el «Rasen Shuriken» y una celebración especial de Naruto y Neymar Jr. haciendo el Rasengan.

Takefusa Kubo x Sasuke Uchiha también hacen parte de la colaboración, la cual incluye efectos basados en el «Chidori» durante el juego. Otros jugadores confirmados son Martin Ødegaard (Shikamaru), Robert Lewandowski (Kakashi), Rafael Leão (Deidara), Luka Modrić (Itachi), Christian Pulisic (Obito) y Alexis Saelemaekers (Pain). Además de los personajes, se han añadido objetos temáticos para los estadios, como coreografías de los personajes, proyecciones en el campo tras anotar goles y elementos decorativos gigantes (Giant Props) de Kurama y Susanoo.

Gareth Bale tendrá una celebración y carta especial con Uchiha Saske convocando a Tsusano.

Campañas en otros títulos y redes sociales

En eFootball Champion Squads, Konami entregará de forma gratuita una carta de colaboración de 5 estrellas del jugador de la selección nacional de Brasil Marcelo x Naruto Uzumaki. Por otro lado, J.League Club Championship permitirá a los usuarios obtener el objeto «Naruto Uzumaki (Sense)» para potenciar sus cartas actuales y participar en misiones que recrean partes de la historia del anime.

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Fuente: Konami

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