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Todo sobre la llegada de la Gata Negra a Marvel Rivals y las novedades de la temporada 7.5

¡Que suerte tenemos!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya sabíamos que la hábil y sexi ladrona se uniría al juego desde hace unas semanas cuando hablamos de la temporada 7 de Marvel Rivals, pero ahora conocemos con exactitud la fecha de lanzamiento, rol y cuáles serán habilidades de la Gata Negra (Black Cat) cuando llegue al juego junto con la temporada 7.5, que además trae un nuevo modo de juego JcE y un evento especial inspirado en la primera película de Avengers en preparación para la llegada de Doomsday.

La Gata Negra será una Duelista y llegará al juego con la actualización del viernes 17 de abril de 2026. Pueden verla en acción en el siguiente video.

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Este personaje tendrá la habilidad de realizar un doble salto, escalar por las paredes, arrojarse directamente contra un enemigo y usar un gancho para robar ‘Fortuna’ a sus rivales. La Fortuna se puede usar para potencias sus propias habilidades de combate o intercambiarla con el Santo Dorado a cambio de tesoros conocidos del universo Marvel como el Anillo de Zona, el Casco de Hades y el Pez-Mento, recibiendo diferentes ventajas de cada uno de ellos.

También tendrá una habilidad de equipo con White Fox y Capitán América que potenciará las habilidades de lanzar colas espectrales y expandirá el efecto del escudo de vibranio de éstos dos.

Además de la Gata Negra, otra de las novedades de la temporada 7.5 de Marvel Rivals será el modo de juego JcE (jugadores contra escenario) Cacería de sangre, en el que tendremos que enfrentarnos a los vampiros de Drácula en oleadas que también incluyen varios jefes.

Este modo de juego estará disponible por tiempo limitado a partir del jueves 23 de abril de 2026.

Otro modo de juego especial que llegará a Marvel Rivals esta temporada será Camino a Doomsday – Fase 1. Este será un modo asimétrico de «Cinco contra Uno» en el que un equipo con cinco vengadores luchará contra Loki. Obviamente está inspirado en la película The Avengers (2012) del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se podrá jugar a partir del jueves 30 de abril de 2026.

Para terminar tenemos la nueva Gala Hellfire con nuevas skins elegantes para personajes como Magic, Moon Knight, Phoenix y Gambit.

También habrá una nueva skin gratis para Emma Frost (ganadora del voto de los jugadores en la anterior Gala Hellfire) que podremos conseguir jugando partidas.

Otras skins que se pondrán a la venta el 17 de abril son:

  • Gata negra: depredadora urbana
  • Spider-Man: Peter Parker fotógrafo
  • Blade: Sombra de luz de estrella

Si quieren conocer más detalles sobre las actualizaciones, pueden ver el siguiente video de los desarrolladores. Está en inglés.

Eso es todo lo que podemos decirles sobre la fecha de lanzamiento de la temporada 7.5 de Marvel Rivals, la nueva Duelista Gata Negra (Black Cat), los eventos Cacería de Sangre, Camino a Doomsday – Fase 1 y la Gala Hellfire.

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Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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