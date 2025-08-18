Todos los anuncios Pokémon del Campeonato Mundial 2025 para juegos móviles y consolas Switch

Una vez finalizado el Campeonato Mundial Pokémon 2025, el presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, se presentó en el escenario de Anaheim para dar a conocer las últimas noticias y anuncios sobre los juegos de Pokémon para dispositivos móviles y consolas Switch/Switch 2. El Mundial Pokémon de 2026 tendrá lugar en San Francisco, California.

Pokémon Champions

El próximo título competitivo para móviles y sistemas Switch, Pokémon Champions, llegará al Campeonato Mundial 2026 como el ‘software’ oficial de la categoría VGC o videojuegos, cerrando así la participación de Scarlet / Violet. Usa tu Omni Ring para megaevolucionar a tus Pokémon en el primer set de los Combates Clasificatorios, mejora tu estrategia y enfréntate a la competencia.

Pokémon Champions todavía no tiene fecha de lanzamiento en iOS, Android, Switch y Switch 2, pero saldrá en 2026 como ‘free to play’. En el futuro se compartirán más detalles sobre la versión digital paga de Pokémon Champions en Nintendo Switch y Switch 2.

Pokémon Unite

Se han revelado tres criaturas más para Pokémon Unite: Empoleon, Dhelmise y Vaporeon. Empoleon llegará primero el 19 de septiembre del 2025. Dhelmise y Vaporeon aún no tienen fecha de lanzamiento, pero llegarán más adelante.

JCC Pokémon Pocket

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket también recibirá las megaevoluciones ex en una próxima actualización de sobres temáticos.

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Por su parte, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon también recibirá nuevos diseños de megaevoluciones ex con interesantes letreros japoneses.

Pokémon GO

Los asistentes al Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim tienen oportunidad de encontrar muchos Pokémon Dinamax en incursiones y al legendario Eternatus.

Leyendas Pokémon: Z-A

Leyendas Pokémon: Z-A tendrá combates multijugador para cuatro jugadores con el Club de Combate Z-A. La clave está en que los jugadores intentarán derrotar a tantos Pokémon de sus oponentes como puedan dentro del límite de tiempo. Cada partida tiene una duración de tres minutos.

Ganarás puntos según tu posición en los Combates Enlace para cuatro jugadores y podrías obtener un incentivo adicional según tu rendimiento. Al igual que en la historia principal, comenzarás en el Rango Z y podrás ascender hasta el Rango A.

Puedes introducir un Código de Enlace para conectarte con jugadores cercanos mediante comunicación local o con jugadores remotos ‘online’. Una vez que estén todos conectados, podrán ajustar las reglas de batalla a su gusto y luchar contra hasta otros tres jugadores. Las versiones para Nintendo Switch y Switch 2 de Leyendas Pokémon: Z-A son compatibles entre sí y salen el 16 de octubre.

PokémonXP en el Campeonato Mundial Pokémon 2026

Durante el Campeonato Mundial Pokémon 2026 en San Francisco, California, habrá una EXperiencia alterna inmersiva titulada PokémonXP, que podrán disfrutar todos los asistentes pero la cual no se EXplicó en profundidad. Tendremos que EXperar –bueno ya– hasta el 28 de agosto del 2026, que es cuando comienza el próximo mundial.