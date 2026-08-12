Todos los anuncios del eFootball CONNECT de agosto de 2026

Konami confirmó oficialmente el lanzamiento de la actualización de temporada de eFootball 2026. Esta actualización o versión 6.0.0 es el esperado ajuste anual, el cual está programado para llegar a eFootball el 13 de agosto. Esta nueva actualización incluye renovaciones del sistema, plantillas actualizadas y la llegada de la función eFootball CONNECT. Para preparar el entorno del juego y garantizar una transición fluida en la infraestructura de los servidores, la compañía programó un mantenimiento extendido a partir de hoy 12 de agosto.

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El paquete de características presentado para esta actualización abarca desde herramientas competitivas para la comunidad hasta cambios profundos en las dinámicas de juego en el terreno de juego, así como colaboraciones especiales para los modos diarios. Adicionalmente, Konami habilitó un código de promoción especial accesible dentro del juego desde el menú Extra > Soporte > Promociones Especiales. Este código le da a los jugadores —de manera gratuita— un Chance Deal. Con este elemento, los jugadores de eFootball podrán fichar a un futbolista de categoría épica perteneciente al Chelsea B.

Torneos personalizados y opciones para espectar en tiempo real

La función eFootball CONNECT introduce la modalidad de torneos personalizados, la cual permite a los jugadores organizar competencias de hasta ocho participantes. Los anfitriones pueden definir criterios de participación específicos por ligas, clubes, países o regiones. Además, el creador del torneo cuenta con la opción de presenciar los encuentros de otros jugadores en tiempo real desde distintos ángulos de cámara. Mientras que los demás participantes pueden continuar jugando en otros modos sin perder el seguimiento del progreso de la competencia.

En el apartado táctico, el sistema de alineación evoluciona hacia una estructura fluida que cambia según las fases de ataque o defensa. Se añaden estilos de juego diferenciados para cada fase, directores técnicos con doble estilo de linkup play y la táctica Overload, que permite agrupar futbolistas para generar superioridad numérica. En cuanto a las mecánicas del partido, se incorporan las voleas dinámicas (Dynamic Volley), movimientos defensivos avanzados como el cross step y precise step, junto con una gama ampliada de animaciones y atajadas para los guardametas.

Un nuevo modo desarrollado por PlatinumGames

El minijuego diario fue rediseñado en colaboración con la desarrolladora PlatinumGames mediante la función Daily Super Play, la cual permite ejecutar jugadas destacadas con un solo toque utilizando futbolistas aleatorios para obtener la carta de Pierre-Emerick Aubameyang. Asimismo, la actualización suma paquetes de embajador de Lionel Messi y Lamine Yamal, junto con la llegada de leyendas como Diego Costa, Gary Cahill y Eden Hazard.

Fuente: Konami