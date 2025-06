Todos los anuncios y juegos presentados en el Arc System Works Showcase (junio 2025)

Además de Capcom, Arc System Works también llevo a cabo hoy una transmisión especial enfocada en presentar sus nuevos proyectos y dar actualizaciones de algunos que ya conocíamos. La gran mayoría de los juegos mostrados son nuevos y además, la desarrolladora japonesa ha apostado por la creatividad para crear un nuevo pilar en la compañía más allá de los juegos de pelea. Una decisión que ha generado polémica en la comunidad de juegos de pelea, pero que sin lugar a dudas es necesaria para la industria. Sin más, a continuación, les compartiremos todos los anuncios que se dieron durante Arc System Works Showcase de junio de 2025.

Dear me, I was

Dear me, I was —según Arc System Works— sumerge al jugador en una cautivadora aventura interactiva donde la historia se entrelaza con impresionantes imágenes. Este título fusiona el estilo de acuarela de Taisuke Kanasaki con la tecnología de rotoscopia, dando como resultado personajes increíblemente realistas que tocarán el corazón del jugador. Durante la historia, el jugador revivirá la vida de una mujer. Experimentará la alegría, la tristeza y el crecimiento a través de su existencia. Será testigo de la historia que ella construye, una vida profundamente interconectada con los demás. Adicionalmente, Arc System Works compartió los nombres de los desarrolladores a cargo de Dear me, I was.

Director de Arte: Taisuke Kanasaki

Taisuke Kanasaki Director: Maho Taguchi

Maho Taguchi Productor: Ryohei Endo

Demon’s Night Fever

Durante el Arc System Works Showcase, el productor Sohei Niikawa anunció un nuevo título con un concepto central que el mismo ha descrito como: «La idea de este juego es abrazar la maldad.» Niikawa afirmó que este juego permitirá a los jugadores «disfrutar desenfrenadamente de todo tipo de vilezas». Niikawa describió el género del juego de una manera peculiar y extensa: «¿Enemigos? ¿Aliados? ¡Matar matar matar! ¡Cuanto Más mueras más fuerte te vuelves! es una Simulación de Crecimiento RPG de Speedrunning«. Reconoció que la descripción puede sonar «sin sentido», incluso para él mismo, pero enfatizó que esto refleja lo «escandaloso» y único que es el juego.

¿Cuál es la historia de Demon’s Night Fever?

Hoy no he traído ninguna imagen del juego, pero el desarrollo ya se encuentra en su fase final, Sohei Niikawa productor del juego, creador de Disgaea y antiguo presidente de Nippon Ichi Software.

Este es un relato de «maldad» donde todo está permitido, incluyendo el engaño, el robo, el secuestro y el saqueo. La trama sigue a Kyoshiro, un joven héroe aburrido que odia el mundo, a quien se le aparece un autoproclamado dios maligno que ha perdido sus poderes. Juntos, se embarcarán en una aventura para ir más allá de los límites del mal. Los jugadores podrán robar, secuestrar y exterminar, dejando que su lado más oscuro se manifieste.

Bubble Bobble: Sugar Dungeons

TAITO ha anunciado el lanzamiento de Bubble Bobble Sugar Dungeons. Este nuevo título estará disponible para PlayStation 5 y Nintendo Switch y para PC a través de Steam a nivel mundial, con su lanzamiento programado para finales del 2025 bajo la publicación de Arc System Works. En Japón, el juego llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch en 2026, publicado por TAITO.

Double Dragon Revive

Durante el Arc System Works Showcase fue confirmado que Double Dragon Revive estará disponible desde 23 de octubre para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC (a través de Steam y Epic Games Store). Las precompras de las tres diferentes versiones ya están disponibles y como regalo para las primeras preordenes del juego se podrá obtener gratis el juego Double Dragon Dodge Ball.

DAMON and BABY

DAMON and BABY es el nuevo juego de Daisuke Ishiwatari, el cual explicó que, si bien son reconocidos como una «compañía de juegos de pelea», esta iniciativa busca construir un «nuevo pilar» fuera de ese género. La decisión de enfocarse en títulos de «rango medio» responde a varios factores. Uno de ellos es la sostenibilidad creativa, permitiendo que «incluso los propios creadores puedan disfrutar luchando por sus sueños». Ante el auge de los títulos AAA y los juegos indie, desarrollar nuevas series se ha vuelto muy arriesgado, lo que limita las oportunidades para los creadores jóvenes.

El objetivo a largo plazo es construir un esquema de desarrollo estable y acumular tecnología y conocimiento para el futuro. Ishiwatari recordó que el primer Guilty Gear fue un proyecto de pequeña escala que, con el tiempo, cimentó la calidad de sus juegos de lucha. De manera similar, esperan que este nuevo proyecto abra el camino a «sueños más grandes». La naturaleza de los títulos de rango medio también permitirá producir más juegos y cultivar a más creadores, lo que, según Ishiwatari, «se convertirá en uno de los valores futuros de Arc System Works».

Fuente: Arc System Works