Todos los controles de Switch 1 que pueden ser usados en Nintendo Switch 2

Probablemente planees conservar tus controles y accesorios de la primera consola Nintendo Switch, cuando salga al mercado y adquieras un Switch 2. Si ese es el caso, quizás te interese saber que sus controles Joy-Con y Pro serán totalmente compatibles con la sucesora Switch 2, incluyendo controles exclusivos como los del servicio Nintendo Switch Online. La Gran N compartió esta información a través de su sitio oficial.

Hay que tener en cuenta algunas cosas, como que no será posible salir del modo de suspensión en Nintendo Switch 2 usando el botón de inicio en los controles de Switch 1. Además, como estos controles no tienen un botón C, debes iniciar GameChat seleccionando la opción en el menú de inicio.

Control Pro para Nintendo Switch 2.

Una nota de Nintendo indica: «Los controles de Nintendo Switch se pueden usar de forma inalámbrica y también son compatibles con los juegos exclusivos de Nintendo Switch 2, pero no se pueden usar si los juegos requieren funciones exclusivas de los Joy-Con 2, como los controles del mouse».

Entre el ‘software’ no compatible con Nintendo Switch 2 se encuentra Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, ya que el tamaño de la consola no se ajusta al visor. Otros juegos requieren necesariamente los Joy-Con de Switch 1, debido al uso de la cámara infrarroja en el Joy-Con derecho u otro elemento.

Juegos que requieren Joy-Con de Switch 1 para ser jugados en Switch 2

Ring Fit Adventure

1-2 Switch

Everybody 1-2 Switch!

Game Builder Garage

Nintendo Switch Sports

WarioWare: Move It!

Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit

Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit

Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit

A lo largo de los años, Nintendo lanzó más controles para Switch además de los Joy-Con y el control Pro desde el día uno. El adaptador USB para controles de GameCube –lanzado por primera vez para Wii U– también es compatible con Switch y lo será con Switch 2. Este mismo fue relanzado junto con Super Smash Bros. Ultimate, además de un control de GameCube temático cableado, tal como los originales. A su vez, Nintendo Switch Online permitió el lanzamiento de controles inalámbricos de NES, SNES, N64 y Sega Genesis. GameCube en Switch 2 no se quedará atrás y recibirá su propio control inalámbrico, aunque no con forma de WaveBird.

Estos controles volverán a ser compatibles con sus respectivas plataformas en Nintendo Switch Online y el Expansion Pack a través de Switch 2.