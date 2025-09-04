Todos los detalles para participar en la beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. con crossplay

Desde la primera semana de agosto sabemos que en septiembre, SEGA llevará a cabo una beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. con el fin de probar el juego cruzado entre la ya existente versión de PC con las de consolas de actual generación.

¿Cuándo inicia y termina la beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O.?

La prueba se realizará del 10 al 15 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. A pesar de ser una “beta cerrada”, la participación está abierta a cualquier persona interesada. Para acceder, los jugadores en consola deben crear una cuenta de SEGA en el siguiente enlace y solicitar un código a través del sitio web de la campaña. Por otro lado, en Steam, el proceso es más sencillo, ya que solo es necesario hacer clic en el botón “Solicitar acceso” en la página de la tienda del juego.

SEGA ha confirmado que la beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. tendrá los siguientes modos:

Modo clasificatorio

Emparejamiento online

Modo de entrenamiento offline

Modo arcade offline

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage?

Habrá una beta cerrada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage en septiembre.

La fecha de lanzamiento de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage para PlayStation 5 y Xbox Series X|S está programada para el 30 de octubre de 2025. Los usuarios de PC que ya posean la versión “Virtua Fighter 5 R.E.V.O..” en Steam, podrán aplicar la actualización a World Stage de forma gratuita en la misma fecha. Mientras que aquellos que quieran jugar Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage en Nintendo Switch 2 tendrán que esperar un poco más.

En nuestra reseña de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. dijimos que el título ofrece una experiencia visual renovada con una calidad gráfica en 4K. Además, el juego cuenta con un nuevo parche de balance para todos los personajes y la implementación del rollback netcode. Esto es un gran adherido para aquellos que siguen desde hace 19 años jugando el clásico de SEGA. Sin embargo, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. de cara a los nuevos jugadores se ha quedado en el pasado. Ya que, sus modos de juego no son suficiente y en el caso del modo entrenamiento las opciones de calidad de vida para el jugador son mínimas. Pueden consultar nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Fuente: @VF_SEGA