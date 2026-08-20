Videojuegos

Todos los Espíritus nuevos de la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7

Los espíritus de los videojuegos se toman la batalla campal.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque la temporada ‘Runners’ ya llegó a su fin, los Espíritus (‘Sprites’ en inglés) no van a abandonar la acción y aunque ya no encontraremos a los tradicionales de Fuego, Agua, Tierra, Patito, Parca, Jefe y los demás, hay una nueva camada con nuevas habilidades. Vamos a conocer todos los Espíritus nuevos que podremos conseguir y extraer en las partidas de Fortnite Capítulo 7 Temporada 4.

Contenido:

Aunque ninguno de los tipos de Espíritus de la temporada anterior estará de regreso, podremos verlos de nuevo en una nueva Isla del Modo Creativo que estará disponible a partir del 21 de agosto y que se llamará ‘Jardín de Espíritus’.

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Ahora sí, vamos a conocer los nuevos Espíritus de Fortnite Capítulo 7 Temporada 4. Estos definitivamente no van a ser los únicos y esperamos que agreguen más a medida que avance la temporada.

Espíritu de Jonesy

Rareza: Raro

Recupera algo de Vida o Escudo tras recibir daño después de un breve periodo de tiempo.

Espíritu de Arbustín

Rareza: Raro

Otorga un arbusto después de un tiempo. Recibes un arbusto tras una eliminación en nivel máximo.

Espíritu Aventurero

Rareza: Raro

Mejora un objeto del inventario al azar cada vez que sube de nivel.

Espíritu de 8-Bits

Rareza: Raro

Encuentra una Escopeta de 8-Bit en el siguiente cofre. Gana un multiplicador de puntaje para esta. Al subir de nivel aumenta el multiplicador de puntaje.

Espíritu de Killswitch

Rareza: Épico

Activa el tiempo en suspensión con precisión mejorada al apuntar en el aire. La precisión aumenta con cada subida de nivel.

Espíritu de Tails

Rareza: Épico

Otorga la habilidad de planear con la ayuda de Tails

Espíritu de Shadow

Rareza: Épico

Recarga automáticamente las armas sin equipar con el tiempo. Recarga el arma equipada en el nivel máximo. La recarga automática se vuelve más rápida con cada subida de nivel.

Espíritu de Sonic

Rareza: Épico

Corre (‘esprinta’) más rápido con cada nivel que gana.

Espíritu de Jazz Jackrabbit

Rareza: Legendario

Permite realizar un segundo salto en el aire.

Espíritu de Klombo

Rareza: Mítico

Otorga objetos al azar al subir de nivel. Solo se puede subir de nivel usando objetos consumbiles que curen la Vida o el Escudo.

Espíritu de Corona de la Victoria

Rareza: Mítico

Gana Coronas de la victoria extra con cada Victoria campal. Solo se puede subir de nivel obteniendo Victorias campales y las victorias con corona le hacen subir de nivel más rápido. Desbloquea nuevas Variantes al lograr maestría.

En cuanto a Variantes, sabemos que los ya conocidos Espíritus Dorados comenzarán a aparecer el sábado 20 de agosto y ya podemos encontrar los Espíritus Hacker, que hacen que podamos ingresar cualquier combinación en los puntos de hackeo del mapa sin equivocarnos.

Los Espíritus Hacker se pueden obtener abriendo cofres, eliminando a otro jugador que tenga uno o usando estos códigos de sala.

Otros cambios nuevos relacionados con los Sprites o Espíritus en la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 son los siguientes:

  • Se puede ver durante la partida si ya tenemos el Espíritu que encontramos.
  • Se puede ver el nombre del Espíritu al enontrar uno.
  • El costo en Polvo de Espíritus raros y sus variantes ha sido reducido.
  • Los artilugios Aceleradores de Extracción se pueden usar para invocar el contenedor de espíritus de inmediato en los puntos de extracción.

Esperamos que esta información sobre los nuevos Espíritus de Fortnite les resulte útil.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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