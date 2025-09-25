Todos los juegos de la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2025

No entendemos qué está pasando con Xbox. Los recientes aumentos de precios a las consolas no cayeron nada bien y no hemos olvidados los recientes despidos de empleados, cierres de estudios, cancelaciones de juegos ni que hay la campaña de boicot contra productos de Microsoft debido a la relación de sus productos con el genocidio que sigue siendo cometido. A pesar de todo, Xbox hizo acto de presencia en Tokyo Game Show 2025 con una presentación de juegos. Esto fue lo que mostraron.

Si quieren ver la presentación completa, pueden encontrarla a continuación.

Ahora veamos los tráileres que mostraron uno por uno.

Gungrave GORE Blood Heat

Este remake saldrá para Xbox Series X|S, PS5 y PC. No revelaron la fecha de lanzamiento.

007 First Light

El nuevo tráiler de este juego de James Bond reveló a un nuevo personaje: la Dra. Selina Tan interpretada por Gemma Chan.

Double Dragon Revive

Este ‘beat em’ up’ saldrá el 23 de octubre de 2025 para PC y todas las consolas.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

El director Makoto Shibata habla sobre este juego que saldrá para Xbox Series X|S, PS5, PC y consolas a comienzos de 2026.

Animo

No revelaron la fecha de lanzamiento de este juego de colección de criaturas.

Monster Hunter Stories + Monster Hunter Stories 2

Estos dos RPG llegarán a Xbox One el 14 de noviembre de 2025.

Hitman x Bruce Lee

Revelaron una nueva misión para este juego en la que nos aliaremos con Bruce Lee. Estará disponible desde el 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre.

Hotel Barcelona

Este juego saldrá el 26 de septiembre de 2025.

Dragon Quest I + II HD-2D Remake

Saldrá el 30 de octubre de 2025.

Rhythm Doctor

Saldrá el 6 de diciembre de 2025 para consolas Xbox y PC.

Microsoft Flight Simulator 2024

Ya está disponible para consolas y PC. Pronto llegará a PS5.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Ya disponible en Xbox y PC.

Starsand Island

Saldrá el 1 de febrero de 2026 para Xbox Series X|S, PS5 y PC.

Project EvilBane

Saldrá para PC en la segunda mitad de 2026.

Ninja Gaiden 4

Los desarrolladores hablaron sobre la dificultad del juego que saldrá el 21 de octubre de 2025 para Xbox Series X|S, PC y PS5.

Mistfall Hunter

Nuevos detalles sobre este juego que llegará a Xbox Series X|S y PC. No revelaron la fecha de lanzamiento.

Winter Burrow

Saldrá para consolas Xbox, PC y Nintendo Switch el 12 de noviembre de 2025.

Terminull Brigade

Ya está disponible en PC y Xbox. El 30 de noviembre tendrá una colaboración con Evangelion.

Age of Mythologies: Retold – Heavenly Spear

Esta expansión saldrá para Xbox, PC y PS5 el 30 de septiembre de 2025.

Forza Horizon 6

Anuncio y primer avance de este juego de carreras que saldrá en 2026.

Esos fueron todos los anuncios y juegos de la presentación de Xbox en el Tokyo Game Show 2025.