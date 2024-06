Todos los juegos en que podemos controlar a la Princesa Zelda

El anuncio del bello juego The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom durante el Nintendo Direct del 18 de junio de 2024 fue un sueño hecho realidad para los fanáticos, que reaccionaron a la noticia con montones de memes y fanart dedicados a la querida princesa de Hyrule. Es comprensible tomando en cuenta todo lo que hemos esperado por un juego protagonizado por ella. Sin embargo, Echoes of Wisdom no es el primero en que podemos controlar a la Princesa Zelda, hay muchos juegos que nos permiten encarnarla.

Vamos a ver de cuáles se trata.

Zelda: The Wand of Gamelon

Sí, sabemos que los juegos para la consola Phillips CD-i con personajes de Nintendo no son buenos y viven en la infamia, pero es nuestro deber mencionarlo. Este bizarro título de 1993 es un juego de acción, rol y plataformas en 2D en el que la princesa debe viajar al Reino de Gamelon en busca de su padre y de Link, que desaparecieron allí.

Pueden ver una partida completa del juego, incluyendo sus llamativas secuencias de video que se han convertido en memes, a continuación.

A pesar de lo terrible que resulta, se ha convertido en una especie de título de culto y fue la inspiración detrás de Arzette: The Jewel of Faramore, un excelente juego indie lanzado en 2024.

Zelda’s Adventure

Este juego también salió para Phillips CD-i. Aunque no es un juego de acción 2D como Faces of Evil o Wand of Gamelon y no tiene sus bizarras secuencias de video, tampoco es muy querido por los fanáticos de la saga. Es un juego de rol con vista cenital que recuerda mucho más a los juegos de NES y SNES, pero con gráficos prerrenderizados monótonos y una jugabilidad aburrida.

También les presentamos una partida completa del juego a continuación para que no queden con la curiosidad.

Super Smash Bros.

La Princesa Zelda es uno de los personajes tradicionales de esta serie de juegos de «pelea en plataformas» desde la segunda entrega de la saga, que salió para Nintendo Game Cube en 2001.

Podemos jugar con la princesa en Super Smash Bros. Melee (NGC, 2001), Super Smash Bros. Brawl (Wii, 2008), Super Smash Bros. 4 (WiiU/3DS, 2014) y Super Smash Bros. Ultimate (Switch, 2018). A continuación pueden ver su video de presentación en este último.

Vale la pena anotar que en sus dos primeras apariciones tiene la capacidad de transformarse en Sheik, su alter-ego de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. A partir de SSB4 pierde esta habilidad y Sheik se convierte en un personaje aparte.

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Este título que salió para Nintendo DS en 2009 es el primero de los juegos canónicos en que podemos controlar a la Princesa Zelda… aunque no necesariamente de la forma en que quisiéramos. Al comienzo de la aventura, los villanos se roban el cuerpo de Zelda pero su alma se queda acompañando a Link. Ella puede apoderarse del cuerpo de enemigos con forma de enormes armaduras llamados Espectros y podemos controlarla usando el ‘stylus’. Los Espectros poseídos por Zelda no son solo útiles en combate, sino que son imprescindibles para resolver acertijos.

A continuación pueden ver un tráiler de jugabilidad que muestra cómo se controla a Zelda en este título.

Hyrule Warriors

Zelda es uno de los personajes controlables en el juego de acción táctica «estilo musou» Hyrule Warriors en sus versiones para Nintendo WiiU, 3DS y Switch. Aquí es una poderosa guerrera que usa una espada ropera, el arco de luz y magia para enfrentar cientos de enemigos al mismo tiempo.

Pueden verla en acción en este video promocional de la versión del juego para WiiU.

Hay otras tres versiones controlables de la princesa Zelda en estos juegos: Sheik (su alter ego de Ocarina of Time) , Toon Zelda (sacada directamente de Spirits Tracks) y Tetra (su alter egode Wind Waker).

Hyrule Warriors: Age of Calamity

No quisimos agrupar este título con el otro Hyrule Warriors porque éste se desarrolla en la mismo continuidad de Breath of The Wild y Tears of the Kingdom. Merece ser mencionado aparte. Igual que el título anterior, es un ‘musou’, pero sirve como precuela de los dos legendarios juegos de Nintendo Switch.

Aquí podemos controlar a la misma versión de la Princesa Zelda que conocemos en esos juegos, con su traje azul (aunque también puede usar su traje blanco real). Podemos verla en acción en el video de abajo, usando las habilidades de la tableta sheikah.

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer

Este es un ‘spin-off’ tanto de la serie The Legend of Zelda como del juego independiente Crypt of the Necrodancer. Se trata de un juego de ritmo que salió en 2018 y que nos permite combatir y explorar calabozos al ritmo de la música mientras controlamos a Link, Zelda y otros personajes desbloqueables.

Pueden ver a la pareja de protagonistas en acción en el tráiler oficial del juego.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

No podemos dejar por fuera de este listado al juego recién anunciado, el primer juego canónico de la saga en que Zelda no es solo controlable, sino que es la protagonista absoluta.

Ya hablamos mucho sobre este juego aquí, pero pueden ver cómo es en el siguiente tráiler.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom saldrá a la venta el jueves 26 de septiembre de 2024. Obviamente será exclusivo para Nintendo Switch.

El maravilloso mundo de los ‘mods’

Es bonito que hayan tanto juegos en los que podamos controlar a la Princesa Zelda, pero a los fanáticos de la saga realmente nos gustaría es un juego de la saga principal, como Breath of The Wild y Tears of the Kingdom, en que podamos jugar con ella.

Afortunadamente, siempre podemos recurrir al mundo de los ‘mods’ para hacerlo posible. Aquí pueden ver cómo luce ella siendo la protagonista de Breath of The Wild.

Ya veremos si este sueño se hace realidad de forma oficial. Mientras tanto, estamos felices de saber que podremos jugar con la Princesa muy pronto en Echoes of Wisdom.