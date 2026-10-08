Todos los juegos independientes, tráileres y anuncios de la presentación The Triple-i Initiative de octubre de 2026

¿Cansados de tantos juegos AAA tan parecidos entre sí? Entonces es hora de darle una mirada a lo que se viene en el mundo de los juegos independientes y ver las varias docenas de tráileres y anuncios sorpresa que hicieron enla presentación The Triple-i Initiative emitida el jueves 8 de octubre de 2026.

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Abajo van a encontrar uno a uno todos los tráileres que vimos, pero si prefieren ver la presentación completa aquí la tienen también.

Ahora sí, los juegos.

Jiaohun

Este juego de terror saldrá en 2027 para PC (Steam) y PlayStation 5.

Among Us Story: On Guard

Saldrá el 17 de febrero de 2027 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) y teléfonos móviles.

Outward 2

Saldrá para PC (Steam, Epic Games Store y GOG) el 8 de febrero de 2027.

Machinarium 2

La secuela de uno de los juegos indies más queridos saldrá en Steam. No hay fecha aún.

Canyons

Llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store) en noviembre de 2027.

ReVamp

Este ‘tower defense’ castlevanico saldrá en PC (Steam) el 25 de marzo de 2027.

Colaboración de Expedition 33 con Astral Ascent

Esta colaboración ya está disponible para las versiones de Astral Ascent en PS4, PS5, Nintendo Switch y PC (Steam, Epic Games Store, GOG).

Hela: of Mice & Magic

Saldrá en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam, Epic Games Store). Ya hay demo disponible en PC.

Volatiles

Saldrá en PC (Steam). No hay fecha aún.

Nuevo mapa para Chained Together

El nuevo mapa llegará al juego el 12 de noviembre de 2026 en PC (Steam)

Brotato DLC – Primal Dead

Este DLC llegará el 2 de noviembre de 2026 a PC (Steam, Epic Games Store, GOG) y a comienzos de 2027 en consolas y teléfonos móviles.

Haunted Paws

Saldrá en PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2. No tiene fecha pero la demo ya está en Steam.

Lazare’s Sacrifice

Saldrá en el segundo trimestre de 2027 para PC (Steam).

Too Deep to Quit

Este título multijugador saldrá eventualmente en PC (Steam). La demo ya está disponible.

Drunk Goddess Reflux

Este curioso juego saldrá el 8 de diciembre de 2026 para PC (Steam). La demo saldrá el 19 de octubre.

Actualización Ashlands para Windrose

Esta actualización saldrá a finales de año en Steam y Epic Games Store.

Stronghold 4

Este juego de estrategia llegará a PC (Steam) el 7 de diciembre de 2026. Ya tiene demo.

Vaultbreakers

Saldrá en PC (Steam) en una fecha no revelada. Ya tiene demo.

The Talos Principle III

Saldrá en 2027 para PS5 y PC (Steam).

Pony Island 2: Panda Circus

Saldrá eventualmente en PC (Steam) y ya hay una prueba de juego disponible.

Living Hell

Este juego de terror saldrá en PC (Steam) en el tercer trimestre de 2027. Ya hay una prueba de juego.

Gods with Badges

Saldrá en PC (Steam) pero aún no tiene fecha.

Kingdom Two Crowns DLC – Pharaoh Lands

Este DLC saldrá para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic Games Store y GOG) y teléfonos móviles más adelante en 2026.

Waltz and Jam

Saldrá en PS5, Nintendo Switch 2 y PC (Steam) el 3 de diciembre de 2026. Tiene demo ya disponible.

Dandelion Void

Saldrá en acceso anticipado para PC (Steam) en 2027. Tiene demo.

Prison of Husks

Llegará el 27 de enero de 2027 para PC (Steam) y PS5. Ya tiene demo en Steam.

RockBeasts

Llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC (Steam) la demo de PC saldrá en enero de 2027.

Prospice: Anomalous Logistics

Llegará a PC (Steam), PS5 y Xbox Series X|S en 2027. Ya tiene demo.

Militsioner

El juego del policía gigante aún no tiene fecha pero saldrá en PC (Steam), Xbox One y Series X|S. Ya hay demo en Steam.

Little Prince Tyger

No tiene fecha. Saldrá en PC (Steam) y ya hay una prueba de juego.

Wyldheart

Llegará a PC (Steam) y ya tiene demo, pero no fecha definida.

Trainwatch

Saldrá en PC (Steam) el 10 de marzo de 2027.

Isle Goblin

Llegará a PC (Steam) y ya tiene una prueba de juego, pero no fecha.

False Echo

Este juego de submarinos saldrá en PC (Steam) el segundo trimestre de 2027. Ya hay demo.

Aftergods

Llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store) pero no dieron fecha.

Risk of Rain 2 DLC – Hallowed Concepts

Este DLC ya está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC (Steam y Epic Games Store).

Actualización After Party para Escape The Backrooms

Esta actualización sale para este juego en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam) en diciembre de 2026.

Sulfur

La versión 1.0 saldrá para PS4, Ps5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC (Steam) el 28 de octubre de 2026.

The Escapists 3

Saldrá en 2027 para PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC (Steam) en 2027.

Dave The Diver x Subnautica 2 DLC

Este DLC saldrá a comienzos de 2027 para PS4, Ps5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC (Steam y Epic Games Store).

Esos fueron todos los juegos independientes, tráileres y anuncios de la presentación The Triple-i Initiative del 8 de octubre de 2026.