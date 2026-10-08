Todos los juegos independientes, tráileres y anuncios de la presentación The Triple-i Initiative de octubre de 2026

¿Cansados de tantos juegos AAA tan parecidos entre sí? Entonces es hora de darle una mirada a lo que se viene en el mundo de los juegos independientes y ver las varias docenas de tráileres y anuncios sorpresa que hicieron enla presentación The Triple-i Initiative emitida el jueves 8 de octubre de 2026.
- Jiaohun
- Among Us Story: On Guard
- Outward 2
- Machinarium 2
- Canyons
- ReVamp
- Colaboración de Expedition 33 con Astral Ascent
- Hela: of Mice & Magic
- Volatiles
- Nuevo mapa para Chained Together
- Brotato DLC – Primal Dead
- Haunted Paws
- Lazare’s Sacrifice
- Too Deep to Quit
- Drunk Goddess Reflux
- Actualización Ashlands para Windrose
- Stronghold 4
- Vaultbreakers
- The Talos Principle III
- Pony Island 2: Panda Circus
- Living Hell
- Gods with Badges
- Kingdom Two Crowns DLC – Pharaoh Lands
- Waltz and Jam
- Dandelion Void
- Prison of Husks
- RockBeasts
- Prospice: Anomalous Logistics
- Militsioner
- Little Prince Tyger
- Wyldheart
- Trainwatch
- Isle Goblin
- False Echo
- Aftergods
- Risk of Rain 2 DLC – Hallowed Concepts
- Actualización After Party para Escape The Backrooms
- Sulfur
- The Escapists 3
- Dave The Diver x Subnautica 2 DLC
- Más juegos indies en GamerFocus
Abajo van a encontrar uno a uno todos los tráileres que vimos, pero si prefieren ver la presentación completa aquí la tienen también.
Ahora sí, los juegos.
Jiaohun
Este juego de terror saldrá en 2027 para PC (Steam) y PlayStation 5.
Among Us Story: On Guard
Saldrá el 17 de febrero de 2027 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) y teléfonos móviles.
Outward 2
Saldrá para PC (Steam, Epic Games Store y GOG) el 8 de febrero de 2027.
Machinarium 2
La secuela de uno de los juegos indies más queridos saldrá en Steam. No hay fecha aún.
Canyons
Llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store) en noviembre de 2027.
ReVamp
Este ‘tower defense’ castlevanico saldrá en PC (Steam) el 25 de marzo de 2027.
Colaboración de Expedition 33 con Astral Ascent
Esta colaboración ya está disponible para las versiones de Astral Ascent en PS4, PS5, Nintendo Switch y PC (Steam, Epic Games Store, GOG).
Hela: of Mice & Magic
Saldrá en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam, Epic Games Store). Ya hay demo disponible en PC.
Volatiles
Saldrá en PC (Steam). No hay fecha aún.
Nuevo mapa para Chained Together
El nuevo mapa llegará al juego el 12 de noviembre de 2026 en PC (Steam)
Brotato DLC – Primal Dead
Este DLC llegará el 2 de noviembre de 2026 a PC (Steam, Epic Games Store, GOG) y a comienzos de 2027 en consolas y teléfonos móviles.
Haunted Paws
Saldrá en PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2. No tiene fecha pero la demo ya está en Steam.
Lazare’s Sacrifice
Saldrá en el segundo trimestre de 2027 para PC (Steam).
Too Deep to Quit
Este título multijugador saldrá eventualmente en PC (Steam). La demo ya está disponible.
Drunk Goddess Reflux
Este curioso juego saldrá el 8 de diciembre de 2026 para PC (Steam). La demo saldrá el 19 de octubre.
Actualización Ashlands para Windrose
Esta actualización saldrá a finales de año en Steam y Epic Games Store.
Stronghold 4
Este juego de estrategia llegará a PC (Steam) el 7 de diciembre de 2026. Ya tiene demo.
Vaultbreakers
Saldrá en PC (Steam) en una fecha no revelada. Ya tiene demo.
The Talos Principle III
Saldrá en 2027 para PS5 y PC (Steam).
Pony Island 2: Panda Circus
Saldrá eventualmente en PC (Steam) y ya hay una prueba de juego disponible.
Living Hell
Este juego de terror saldrá en PC (Steam) en el tercer trimestre de 2027. Ya hay una prueba de juego.
Gods with Badges
Saldrá en PC (Steam) pero aún no tiene fecha.
Kingdom Two Crowns DLC – Pharaoh Lands
Este DLC saldrá para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic Games Store y GOG) y teléfonos móviles más adelante en 2026.
Waltz and Jam
Saldrá en PS5, Nintendo Switch 2 y PC (Steam) el 3 de diciembre de 2026. Tiene demo ya disponible.
Dandelion Void
Saldrá en acceso anticipado para PC (Steam) en 2027. Tiene demo.
Prison of Husks
Llegará el 27 de enero de 2027 para PC (Steam) y PS5. Ya tiene demo en Steam.
RockBeasts
Llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC (Steam) la demo de PC saldrá en enero de 2027.
Prospice: Anomalous Logistics
Llegará a PC (Steam), PS5 y Xbox Series X|S en 2027. Ya tiene demo.
Militsioner
El juego del policía gigante aún no tiene fecha pero saldrá en PC (Steam), Xbox One y Series X|S. Ya hay demo en Steam.
Little Prince Tyger
No tiene fecha. Saldrá en PC (Steam) y ya hay una prueba de juego.
Wyldheart
Llegará a PC (Steam) y ya tiene demo, pero no fecha definida.
Trainwatch
Saldrá en PC (Steam) el 10 de marzo de 2027.
Isle Goblin
Llegará a PC (Steam) y ya tiene una prueba de juego, pero no fecha.
False Echo
Este juego de submarinos saldrá en PC (Steam) el segundo trimestre de 2027. Ya hay demo.
Aftergods
Llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store) pero no dieron fecha.
Risk of Rain 2 DLC – Hallowed Concepts
Este DLC ya está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC (Steam y Epic Games Store).
Actualización After Party para Escape The Backrooms
Esta actualización sale para este juego en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam) en diciembre de 2026.
Sulfur
La versión 1.0 saldrá para PS4, Ps5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC (Steam) el 28 de octubre de 2026.
The Escapists 3
Saldrá en 2027 para PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC (Steam) en 2027.
Dave The Diver x Subnautica 2 DLC
Este DLC saldrá a comienzos de 2027 para PS4, Ps5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC (Steam y Epic Games Store).
Esos fueron todos los juegos independientes, tráileres y anuncios de la presentación The Triple-i Initiative del 8 de octubre de 2026.