Todos los juegos que llegarán a Game Pass anunciados en el TGS 2024

Xbox sigue agregando nuevo contenido al Game Pass y durante su presentación en el Tokyo Game Show 2024, se anunciaron varios nuevos títulos para fanáticos de los RPG y la estrategia.

La presentación de Xbox en el TGS estuvo encabezada por el anuncio de que StarCraft: Remastered y StarCraft 2 llegarán al servicio de suscripción a finales de este año. Además, cuatro juegos fueron añadidos a Game Pass hoy mismo, y otros más están programados para lanzamientos desde el día uno en la plataforma. A continuación, encontrarás todos los títulos nuevos para Game Pass anunciados en el TGS 2024.

La novedad más destacada es la esperada llegada de StarCraft: Remastered y StarCraft 2 al PC Game Pass y Game Pass Ultimate a partir del 5 de noviembre. Phil Spencer, CEO de Xbox, fue quien dio la noticia luciendo una alusiva camiseta de StarCraft. También, hablando de juegos de estrategia en tiempo real, se presentó la nueva expansión de Age of Mythology Retold que acerca al imperio chino.

Adicionalmente se añadieron, para ya, algunos juegos de desarrolladores locales: We Love Katamari ReRoll+ Royal Reverie, las ediciones remasterizadas de Trials of Mana y Legend of Mana, además de un título cooperativo de Q-Games, All You Need Is Help.

Durante la presentación también se ofrecieron más detalles sobre Indiana Jones and the Great Circle, que estará disponible en Game Pass el 9 de diciembre como un título de lanzamiento. Asimismo, se revelaron dos expansiones que estarán en Game Pass: un evento de colaboración entre Overwatch 2 y My Hero Academia, que llegará el 17 de octubre.

Todos los juegos anunciados para Game Pass en el TGS 2024