Todos los juegos y tráileres de la presentación State of Play de febrero 2026

A PlayStation le tomó más de una hora mostrar todos los juegos que van a llegar a PS5 en los próximos meses en su presentación State of Play del 12 de febrero de 2026. Si no tienen ese tiempo, aquí les tenemos todos los tráileres y noticias que surgieron en el ‘streaming’.

Si prefieren ver la presentación completa, la encontrarán en el canal oficial de PlayStation en YouTube y a continuación. Sigan bajando para ver uno a uno los juegos revelados.

Ahora sí, veamos los tráileres. Algunos de estos juegos también podrían salir para Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, pero no recibiremos confirmación de ello durante la presentación.

Kena: Scars of Kosmora

Saldrá en 2026 para PS5 y PC.

Ghost of Yotei Legends

Este DLC multijugador con temática sobrenatural para Ghost of Yotei saldra el 10 de marzo para PS5.

Death Stranding 2: On The Beach

Este juego saldrá el 19 de marzo de 2026 para PC. Ya está disponible en PS5.

4:Loop

Este título multijugador cooperativo de disparos saldrá para PS5 y PC en 2026.

Pragmata

En el State of Play vimos un nuevo tráiler de este juego de Capcom enfocado en la historia y en la relación de los protagonistas. Saldrá para PS5, PC y otras plataformas el 24 de abril de 2026. La demo ya está disponible.

Resident Evil Requiem

Presentaron un nuevo tráiler de este esperado juego. Saldrá el 27 de febrero de 2026 para PS5 y otras plataformas. ¿Es esa Sherry Birkin?

Legacy of Kain: Defiance Remastered

Ya está abierta la compra anticipada de este juego y trae extras muy interesantes para los fans del ‘lore’ de Nosgoth. Saldrá para PS4, PS5 y otras plataformas el 3 de marzo.

Legacy of Kain: Ascendance

Además de la remasterización de la que hablamos arriba, habrá un nuevo juego de acción 2D del universo de Nosgoth.

Bringandine Abyss

Este clásico regresa con una versión mejorada PS5 en 2026.

Dead or Alive 6: Last Round

Esta versión mejorada del juego de peleas saldrá para PS5 el 25 de junio de 2026. Tendrá una versión gratis de «inicio».

Nuevo juego de Dead or Alive

Anunciaron que un nuevo juego de la saga está en desarrollo para PS5. No dieron fechas.

Control Resonant

La esperada secuela de Control saldrá en 2026. Vimos un nuevo tráiler de jugabilidad.

Crimson Moon

Este nuevo juego saldrá en 2026

Beast of Reincarnation

Este vistoso juego de los creadores de Pokémon saldrá para PS5 y otras plataformas el 4 de agosto de 2026.

Rayman 30th Anniversary Edition

Esta colección incluye cinco versiones del primer juego, un prototipo y un documental como es tradición de las compilaciones de Digital Eclipse. Saldrá el 13 de febrero de 2026.

Mina The Hollower

El esperado juego de los creadores de Shovel Knight todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero tendrá una demo en PS5 desde el 13 de febrero. Saldrá en el segundo trimestre de este año.

Neva: Prologue

Esta precuela del bello juego indie saldrá el 19 de febrero de 2026 para PS4, PS5 y otras plataformas

Yakoh: Shinobi Ops

Este juego de sigilo saldrá en 2027.

Project Windless

Este juego de acción mitológica protagonizado por un gallo —sí, un gallo— nos recuerda a Black Myth: Wukong y no dieron fecha de lanzamiento.

Star Wars Galactic Racer

Vimos más del juego de carreras del universo de Star Wars en esta presentación State of Play de PlayStation. Saldrá para PS5 y otras plataformas en 2026.

007 First Light

Un nuevo tráiler sobre el juego de James Bond de los creadores de Hitman que saldrá el 27 de mayo de 2026.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2

Esta compilación incluirá Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker y Metal Gear Solid: Ghost Babel (originalmente para Game Boy Color). Saldrá para PS5 y otras plataformas el 27 de agosto

Darwin’s Paradox

Este juego de sigilo sobre un pulpo publicado por Konami por fin saldrá el 2 de abril de 2026. Tendrá una demo desde el 13 de febrero.

Castlevania: Belmont Curse

¡Por fin un nuevo Castlevania de acción en 2D! Saldrá para PS5 y otras plataformas en 2026 para celebrar los 40 años de la saga.

Silent Hill Townfall

Aunque tendrá una presentación poco después del State of Play, vimos el tráiler de este juego que saldrá este año.

Rev.Noir

Este juego estilo ‘anime’ saldrá… eventualmente. No dieron fecha.

John Wick

El tercer juego de John Wick (no olvidamos el curioso juego de estrategia indie ni el mediocre título VR) fue anunciado, pero no dieron fecha de lanzamiento.

Marathon

El nuevo título multijugador de disparos de Bungie que saldrá el 5 de marzo para PS5 y PC recibió un nuevo tráiler. Anunciaron una prueba del 26 de febrero al 2 de marzo.

Juegos para PlayStation Plus

Marvel’s Spider Man 2 llegará a PS Plus Extra y Deluxe el 17 de febrero.

y llegarán al catálogo de clásicos PS Plus Deluxe El juego indie Big Walk de los creadores de Untitled Goose Game saldrá en PS Plus extra y Deluxe desde el día 1.

Saros

Un nuevo tráiler de jugabilidad de este juego de los creadores de Returnal.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Anunciaron nuevos personajes de los X-Men para este juego de peleas: Storm, Magik, Wolverine y Danger. Este juego saldrá para PS5 el 6 de agosto de 2026.

God of War Trilogy Remake

Los tres primeros juegos de la saga de Kratos regresan en forma de Remake. No dieron información sobre una posible fecha de lanzamiento.

God of War: Sons of Sparta

El largamente rumoreado metroidvania de God of War es real. Se centrará en la juventud de Kratos ya está disponible para PS5.

Esos fueron todos los juegos, tráileres, anuncios y noticias que salieron de la presentación State of Play de PlayStation del 12 de febrero de 2026.