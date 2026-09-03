Todos los juegos, tráileres y anuncios del State of Play de PlayStation de septiembre

El jueves 3 de septiembre de 2026 tuvimos una presentación de PlayStation por partida doble: un State of Play con varios juegos y una mirada extendida a Final Fantasy VII Revelation seguido de otra presentación dedicada a lo que están haciendo varios estudios de videojuegos de Japón. Por supuesto, el chat de la presentación en YouTube y Twitch estuvo inundado de jugadores protestando la terrible decisión de acabar con los juegos físicos y exigiendo que hagan Destiny 3.

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Pueden ver la presentación completa siguiendo este enlace o a continuación.

Ahora veamos todo lo que anunciaron en este show.

Los juegos del State of Play de septiembre

Resident Evil: Noche Cero

La presentación comenzó mostrando una escena de la próxima película de Resident Evil en la que el protagonista corre mientras los zombis se arrojan de los edificios sobre él.

Marvel’s Wolverine

Un nuevo tráiler del juego de Insomniac que saldrá el 15 de septiembre para PS5.

Ghost of Yotei: Most Wanted

Este es el nuevo modo de supervivencia de combate para Ghost of Yotei que llegará al juego junto a una actualización el 1 de octubre de 2026 y con la Complete Edition. Nos permitirá jugar con Jin Sakai, protagonista de Ghost of Tsushima.

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Un nuevo tráiler de la expansión del juego de Capcom que nos llevará a una nueva zona en las nubes y nos enfrentará a nuevos monstrous y otros que regresan, como Kushala Daora. Saldrá en 2027.

Metro 2039

Un nuevo tráiler de la nueva entrega de esta serie de acción postapocalíptia en primera persona.

Maneater 2

Una secuela del divertido y exagerado juego en que controlamos a un tiburón creando caos en el mar y entre los humanos. Saldrá en 2027.

Crimson Desert: Charting the Unknown

Un tráiler de la expansión de este popular juego de acción y aventura en la que además de una nueva historia podremos construir un hogar. Saldrá el 15 de octubre.

LEGO PlayStation

Vamos a armar una versión LEGO de la primera consola PlayStation. No dieron detalles de su fecha de lanzamiento ni de su precio, pero sí dijeron que tendrá dioramas de Gran Turismo y Ape Escape en su interior.

Final Fantasy Resonance

Un nuevo tráiler del próximo juego 2D-HD que está basado en el desaparecido juego móvil Brave Exvius. Revelaron una pelea contra Sephirot de FF7. Saldrá el 22 de octubre pero ya tiene disponible una demo.

Gundam Rogue Orbit

Este juego de acción con mechas basado en la megapopular franquicia japonesa saldrá el 5 de marzo de 2027.

Hunter’s Moon

Este vistoso juego inspirado en leyendas y folclor saldrá el 26 de octubre.

Uncanyon

Un bello juego publicado por Anapurna Interactive que saldrá en 2027.

Keeper

Este juego de Double Fine que ya había salido para Xbox y PC por fin está disponible para PS5.

Rev.NOiR

Este es el nuevo RPG de Konami. Saldrá en 2027.

Rhapsody in Scarlet

Este juego de fantasía está desarrollado en la Nueva York de los años 20 pero tendrá con un estilo marcadamente japonés.

PS Plus

En septiembre llegarán los siguientes juegos al servicio por suscripción.

Mycopunk (Extra)

(Extra) Mega Man X Command Mission (Clásicos para Premium)

(Clásicos para Premium) Dino Crisis 2 (Clásicos para Premium)

(Clásicos para Premium) Ratchet & Clank (Clásicos para Premium)

Saros Zenith

Más adelante este año tendremos una actualización gratis para Saros con nuevas funcionalidades y formas de jugar.

Gran Turismo 7 – Spec IV

Anunciaron un montón de novedades y mejoras para este simulador de carreras, incluyendo nuevos autos.

Until Dawn 2

Esta aventura de terror saldrá el 28 de enero de 2027.

Dual Sense GTA VI

Anunciaron un nuevo control para PS5 temático del esperado Grand Theft Auto 6.

Final Fantasy VII Revelation

Un nuevo tráiler del final de la «trilogía remake» de FFVII enfocado en las nuevas habilidades de los personajes y confirmando la fecha de lanzamiento: 8 de abril de 2027.

También vimos un tráiler de jugabilidad que nos mostrará cómo recorreremos el mapa en la nave Highwind, los cambios al mapa que conocimos en Rebirth, las Armas que enfrentaremos, el nuevo chocobo y más.

Los juegos del State of Play de Japón

Dragon Ball Xenoverse 3

El State of Play Japan de septiembre comenzó con una mirada a todas las opciones de creación de personaje que tendremos en este juego basado en Dragon Ball que saldrá en 2027.

Fate/Extra Record

Este RPG en el que los ataques de los personajes están basados en el uso de cartas saldrá el 28 de enero de 2027 en PS4 y PS5.

Dragon Quest Monsters 3: The Withered World

Un tráiler detallando algunas de las mecánicas de este JRPG spin-off de la saga Dragon Quest. Saldrá el 3 de diciembre de 2026.

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes

Este juego saldrá en 2027.

Rematch x Blue Lock

El curioso juego de fútbol de los creadores de Sifu tendrá una colaboración con la serie de manga/anime Blue Lock el 24 de septiembre.

Where The Seeds Fall

Este juego de acción y plataformas con énfasis en la verticalidad saldrá el 5 de noviembre de 2026.

W.P.C.A: Word Phasebound Control Authority

Este juego de acción y terror aún no tiene fecha de lanzamiento.

Stupid Never Dies

Un nuevo tráiler de jugabilidad de este exagerado juego en el que controlareos a un zombi. Saldrá el 21 de octubre. Ya está disponible una demo.

SlashZero

Este roguelike de acción 2D con estética anime saldrá en el segundo trimestre de 2027. Ya viene la demo.

Echoes of Aincrad: Genesis Maiden

Un DLC para este juego de Sword Art Online que salió hace unos meses. Saldrá a finales de año o comienzos del próximo

Digimon Time Stranger: A Hero Eternal Legacy

Este DLC nos llevará a vivir una nueva historia con nuevos personajes en un nuevo mundo con más de 50 Digimon nuevos. Saldrá en 2027.

Conq: Crown of no Quarter

Este juego con batallas navales, asedio de castillos y combates multitudinarios con poderes fantásticos saldra en 2027.

Rhapsody in Scarlet

Un tráiler de historia de este juego de Konami que fue anunciado minutos antes en el State of Play.

Rev.NOiR

Otro tráiler de este juego JRPG de Konami que saldrá en 2027.

Daba: Land of Water Scar

Este juego hecho en China saldrá en el segundo trimestre de 2027.

Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara

Un tráiler de la expansión de historia que llegará al juego con la Complete Edition.

Esos fueron todos los juegos, tráileres y anuncios del State of Play + State of Play Japan de PlayStation del 3 de septiembre de 2026 que llegó en medio de las protestas de los jugadores que nos negamos a aceptar lo que está haciendo esta compañía con la industria.