Todos los juegos y anuncios de la presentación Xbox Partner Preview (marzo 2026)

Esto fue algo tan curioso como extraño. Casi todo los juegos que mostraron en la presentación Xbox Partner Preview del jueves 26 de marzo de 2026 no solo no serán exclusivos de la plataforma de Microsoft, sino que anunciaron sin problemas que también van a llegar a PS5 o consolas de Nintendo. Esto demuestra la nueva filosofía más agnostica de plataformas que tiene Xbox tras su revolcón ejecutivo. En todo caso, vamos a ver todos los tráileres de juegos y anuncios que hicieron.

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Si prefieren ver la presentación completa de poco más de 30 minutos, la pueden encontrar en el canal oficial de Xbox en YouTube o a continuación.

Ahora veamos todos los tráileres que revelaron en esta presentación Xbox Partner Preview.

Hunter: The Reckoning – Deathwish

Saldrá para Xbox Series X|S, PS5 y PC en el tercer trimestre de 2027.

Wuthering Waves

Este popular juego gacha llegará a la plataforma Xbox en julio de 2026.

The Expanse: Osiris Reborn

Este juego basado en la serie de libros de ciencia ficción saldrá para PC y Xbox Series X|S en el segundo trimestre de 2027.

Grave Seasons

Este juego indie que combina Stardew Valley con una historia de terror llegará a Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch y PC el 14 de agosto de 2026.

Serious Sam: Shatterverse

Saldrá este año para Xbox Series X|S, PS5 y PC.

Stranger Than Heaven

El nuevo juego de los creadores de la serie Yakuza «llegará pronto» a Xbox Series X|S, PS5 y PC. Conoceremos más en una presentación a comienzos de mayo.

Super Meat Boy 3D

Podremos jugarlo en Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 y PC desde el 31 de marzo de 2026.

Forever Ago

Saldrá el tercer trimestre de 2026 para Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 y PC.

Ascend to Zero

Lo jugaremos en Xbox Series X|S y PC desde el 13 de julio de 2026.

Dispatch

Este popular juego que ya está en las demás plataformas saldrá para Xbox Series X|S en el tercer trimestre de 2026.

Alien Deathstorm

Este juego de acción y terror saldrá en 2027 para Xbox Series X|S, PS5 y PC.

Frog Sqwad

Jugaremos este ‘friendslop’ en junio de 2026 cuando llegue a Xbox Series X|S y PC.

Bluey’s Happy Snaps

Este juego de fotografía con los personajes de la popular serie infantil saldrá el cuatro trimestre de 2026 para Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

STALKER 2: Cost of Hope

Esta expansión para STALKER 2 saldrá el tercer trimestre de 2026 para Xbox Series X|S, PS5 y PC.

MOOSA: Dirty Fate

Lo jugaremos en Xbox Series X|S, PS5 y PC en 2027.

The Eternal Life of Goldman

Este llamativo juego de plataformas saldrá este año para Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch y PC.

Vaunted

Este juego llegará este año a PC.

Hades 2

Este genial juego indie ya tiene fecha de lanzamiento en Xbox Series X|S y PS4: el 14 de abril de 2026.

Artificial Detective

Este juego llegará en 2027 a Xbox Series X|S, PS5 y PC.

Aquí tienen una imagen resumen con los catorce juegos que mostraron en la presentación Xbox Partner Preview del 26 de marzo de 2026.