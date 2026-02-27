Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)

Estamos celebrando 30 años de Pokémon y por lo tanto estábamos esperando grandes noticias y sorpresas en la presentación Pokémon Presents del ‘Día de Pokémon’, 27 de febrero de 2026. Vamos a ver todos los juegos y novedades que mostraron, incluyendo el anuncio de los juegos de la décima generación: Pokémon Viento y Pokémon Ola.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Pokémon. Seguir

Si quieren ver toda la presentación completa con subtítulos en español de Latinoamérica, pueden encontrarla a continuación. Sigan leyendo para conocer uno a uno todos los anuncios que hicieron.

En esta imagen tienen un resumen de todo lo anunciado, pero si quieren más detalles sobre cada noticia sigan bajando.

Game Music Collection

Anunciaron un curioso reproductor con forma de Game Boy que viene con 45 cartuchos, cada uno con una melodía de la banda sonora de Pokémon Red y Blue. Estará a la venta desde el 27 de febrero de 2026 en las tiendas Pokémon Center.

Campeonato Mundial de Pokemon 2026 + Pokémon XP

Este año, este torneo y la experiencia para fanáticos se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en San Francisco, Estados Unidos.

Juego de cartas coleccionables de Pokémon

Tendremos una colección especial de 30 años del juego de cartas. No dieron muchos detalles, pero saldrán este año y de forma simultánea en todo el mundo.

Pokémon GO

Este juego móvil celebra sus 10 años. Entre el 7 y el 9 de marzo tendremos un evento especial con apariciones de montones de Pokémon de toda la historia del juego. También habrá un tour de Kalos global entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

Pokémon Masters EX

Podremos conseguir la versión de 1996 de Red con su Pikachu desde hoy mismo. En los próximos días lo acompañarán versiones de aniversario de Florian con Ogerpon y de Juliana con Terápagos. También regalarán 3000 joyas por iniciar sesión entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de 2026.

Pokémon Café

Tendremos un evento de Reunión con todos Pokémon iniciales de todas las regiones, empezando el 28 de febrero de 2026.

Pokémon Sleep

Mew llega a la aplicación de control del sueño con sus nuevas «Mewsiones» desde la noche del 27 de febrero.

Pokémon Unite

Articuno, Zapdos y Moltres se unirán al juego y podemos participar en un evento para desbloquear sus licencias. También Anunciaron que en el futuro llegarán Meganium, Typhlosion y Feraligator.

Pokémon JCC Pocket

Ya salió el sobre temático de mejora Encantos de Paldea y anunciaron un evento de 30 días de regalos. Podremos recibir hasta 30 sobres de mejora iniciando sesión cada día entre el 27 de febrero y el 27 de junio de 2026.

Pokémon XD: Gale of Darkness

Este juego de GameCube que salió originalmente en 2005 será agregado al servicio Nintendo Classics (accesible con la suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión para Nintendo Switch 2) en marzo de 2026. No dieron la fecha exacta.

Pokémon Fire Red y Leaf Green

Como ya sabíamos, estos ‘remakes’ de los juegos originales de Pokémon que salieron para Game Boy Advance en 2004 serán relanzados el 27 de febrero de 2026 para Nintendo Switch y Switch 2.

Pokémon Champions

El juego competitivo en el que podemos usar nuestros Pokémon entrenados en los juegos saldrá en abril para Nintendo Switch y Switch 2. Más adelante este mismo año saldrá en dispositivos móviles.

Leyendas Pokémon Z-A: Megadimension

Mega-Garchomp Z es la nueva megaevolución disponible para los usuarios del DLC del juego. Podremos conseguir un Regalo Misterioso con Garchompita Z desde hoy mismo.

Pokémon Pokopia

DJ Rotom es una versión «reproductor de música» de Rotom que podrá poner música en nuestro pueblo si le damos los discos correctos. También conocimos a Al chef Greedent, que nos enseñará a cocinar diferentes comidas que nos dan diferentes efectos o podemos regalar a otros Pokémon. También revelaron que podremos jugar con hasta otras tres personas más y visitar sus pueblos.

Recuerden que este juego sale el 5 de marzo y será exclusivo para Nintendo Switch 2.

Pokémon Viento y Pokémon Ola

Ahora sí, la noticia que estaban esperando. En la presentación Pokémon Presents del 27 de febrero anunciaron los juegos de la 10ma generación: Pokémon Viento y Pokémon Ola.

Lean más sobre estos juegos y conozcan a sus Pokémon iniciales siguiendo este enlace.