Todos los mapas y modos de juego de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7

Aunque en 2025 no parece haber tanto ‘hype’ por un nuevo Call of Duty como en años anteriores, siguen siendo muchos los seguidores de la franquicia que están esperando impacientemente el lanzamiento del siguiente título de la franquicia. Faltan pocos días para eso, así que vamos a conocer cuáles son los mapas, modos de juego, operadores y demás contenido que tendrá Call of Duty: Black Ops 7 en su lanzamiento el día viernes 14 de noviembre de 2025

Empecemos mirando el listado de mapas que van a estar disponibles en el modo de juego principal (seis contra seis) desde el día 1:

  • Blackheart: Plataforma de perforación marítima con maquinaria pesada.
  • Colossus: Resort varado en el Caribe, con zonas interiores y exteriores.
  • Cortex: Laboratorio en acantilado mediterráneo con rutas de flanqueo a través del puente aéreo.
  • Den: Castillo feudal japonés convertido en fortaleza tecnológica.
  • Exposure: Instalación solar en el desierto australiano.
  • Express: Regresa la emblemática estación de trenes de alta velocidad.
  • Flagship: Portaaviones en reparación con zonas estrechas y verticalidad que se prestan para combate a corta distancia.
  • Hijacked (Remaster de BO2): El legendario Superyate está de regreso, ahora en la bahía de Tokio.
  • Homestead: Cabaña en Alaska con terreno helado y agua gélida.
  • Imprint: Complejo robótico en acantilado nevado.
  • Paranoia: Hospital dividido entre realidad y alucinación.
  • Raid (Remaster de BO2): Mansión costera con piscina y cancha de básquet.
  • Retrieval: Zona de choque de aeronave en tundra helada.
  • Scar: Pueblo fronterizo con presencia militar en Alaska.
  • The Forge: Centro de I+D con pasillos de prueba y torreta central.
  • Toshin: Distrito comercial japonés tras descarrilamiento de monorriel.

De estos mapas, Blackheart, Cortex, Flagship y Paranoia también estarán disponibles en los modos 2 contra 2.

El mapa Nuketown 2025 (Remaster de BO2, 6v6) también estará disponible poco después del lanzamiento pero antes de la llegada de la temporada 1.

Si prefieren jugar en grandes batallas con muchos más jugadores, les interesará saber que los mapas de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 para el modo Skirmish (20 contra 20) serán los siguientes:

  • Mission: Edge: Zona urbana vertical con hoteles, cafés y combate vehicular.
  • Mission: Tide: Instalación costera fortificada con múltiples rutas y estructuras.

En cuanto a modos de juego, en lanzamiento tendremos disponibles los siguientes:

  • Overload (Nuevo): Lleva el dispositivo a las zonas enemigas para sabotearlas.
  • Team Deathmatch: Elimina enemigos para sumar puntos al equipo.
  • Domination: Captura y defiende objetivos para ganar puntos.
  • Search and Destroy: Alterna entre detonar y desactivar bombas. Sin reapariciones.
  • Kill Confirmed: Recupera placas de identificación para sumar puntos y negar los del enemigo.
  • Free-For-All: Todos contra todos. El primero en alcanzar el límite de puntos gana.
  • Hardpoint: Captura y defiende zonas activas para sumar puntos.
  • Kill Order: Protege a tu HVT y elimina al del enemigo para obtener puntos extra.
  • Control: Ataca o defiende zonas con vidas limitadas por ronda.
  • Face Off Moshpit: Modos alternativos 6v6 en mapas pequeños. Sin rachas de puntos.
  • Skirmish (Nuevo): Combate 20v20 con objetivos dinámicos
  • Gunfight: Duelos de parejas o uno contra uno con clases predeterminadas. Sin reapariciones.
  • Face Off Domination / Team Deathmatch / Kill Order / Kill Confirmed: Variantes en mapas pequeños sin rachas de puntos.

Finalmente, los operadores que podremos controlar serán los siguientes:

Aunque todos estos personajes estarán disponibles en Call of Duty: Black Ops 7 desde el día de su lanzamiento, no todos estarán desbloqueados. Estos es lo que tenemos que hacer para conseguir cada uno de ellos:

  • 50/50 – Desbloqueado de inmediato
  • Anderson – Desbloqueado de inmediato
  • Carver – Desbloqueado de inmediato
  • Dempsey – Desbloqueado de inmediato
  • Falkner – Desbloqueado en el nivel de jugador 13
  • Grey – Desbloqueado de inmediato
  • Grimm – Desbloqueado en el nivel de jugador 7
  • Harper – Para compradores de la Vault Edition
  • Jurado – Desbloqueado de inmediato
  • Kagan – Desbloqueado en nivel de jugador 40
  • Karma – Para compradores de la Vault Edition
  • Mason – Desbloqueado de inmediato
  • Maya – Desbloqueado de inmediato
  • Nikolai – Desbloqueado de inmediato
  • Razor – Desbloqueado en nivel de jugador 28
  • Reaper EWR-3 – Para compradores de la Vault Edition
  • Richtofen – Desbloqueado de inmediato
  • Samuels – Desbloqueado de inmediato
  • Takeo – – Desbloqueado de inmediato
  • T.E.D.D. – Para compradores de la Vault Edition
  • Vermaak – Desbloqueado en nivel de jugador 34
  • Weaver – Desbloqueado de inmediato
  • Wei Lin – Desbloqueado en nivel de jugador 19
  • Zaveri – Desbloqueado de inmediato

Recuerden que los operadores conseguidos en anteriores juegos no se podrán usar en BO7.

Si quieren conocer más detalles sobre el lanzamiento del juego, visiten el blog oficial de la franquicia.

