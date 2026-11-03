Todos los nuevos Espíritus de la mini temporada ‘Cazatesoros’ de Fortnite

Aunque hay muchos jugadores que los odian, hay otros que los coleccionan obsesivamente y por eso es que tenemos nuevos Espíritus (‘Sprites’) en la mini temporada Cazatesoros de Fortnite que podemos coleccionar y extraer mientras buscamos la Victoria Campal y la esquiva Tienda Pirata gratis.
Igual que en temporadas anteriores, los Espíritus se pueden encontrar deambulando por el mapa, en cofres, en cofres de Espíritus, al derrotar oponentes que los tengan y en circunstancias especiales al completar ciertas tareas. Podemos subirlos de nivel abriendo contenedores y derrotando oponentes para mejorar sus habilidades pasivas. Al extraerlos, obtenemos Polvo de Espíritus con el cual comprar ventajas y podemos equiparlos desde el comienzo de las partidas.
Vamos a conocer cuáles son todos los nuevos Espíritus que agregaron a Fortnite en la versión 43.00 para la mini temporada Cazatesoros que estarán disponibles durante noviembre de 2026.
Bananín Huesudo
Rareza: Raro
Marca eliminaciones en el mapa. El radio de efecto aumenta con cada subida de nivel.
Plumitas
Rareza: Raro
Aumenta la velocidad de recarga con la posibilidad de que al recargar recuperes la munición usada. Recarga más rápido con más probabilidades de recuperar munición con cada subida de nivel.
Barry
Rareza: Raro
Reduce la cantidad de resistencia que gastas al usar es esprint táctico cuando estás en el agua. Obtiene efecto Bofetón al nivel máximo.
Orientador
Rareza: Raro
Revela cofres del tesoro, mapas del tesoro y carteles de Se busca cercanos.
Gatisoro
Rareza: Épico
Otorga una probabilidad de generar botín adicional de cofres de tesoro y anula el daño por caída. Aumenta la probabilidad de que aparezca un objeto de botín adicional con cada nivel.
Mar
Rareza: Épico
Regenera vida con el tiempo cuando estás en el agua. Aumenta la cantidad de vida con cada subida de nivel.
Buscarrutas
Rareza: Épico
Genera un mapa del tesoro al alcanzar la maestría de Espíritu.
Tintonio pequeño
Rareza: Épico
Saltar a un pozo de pesca te permite pescar en él y obtener botín adicional. Consigue más botín a medida que subes de nivel.
Lil’ Flacko
Rareza: Legendario
Genera una onda de choque al aterrizar que empuja hacia atrás a los oponentes.
Caracol transmisor
Rareza: Legendario
Otorga recursos extra al recogerlos. Los compañeros de equipo que también tengan equipado este Espíritu recibirán recursos extra. Aumenta la cantidad de recursos recibidos al subir de nivel.
Dulces sueños
Rareza: Mítico
Otorga un objeto al azar cada vez que sube de nivel. Explotá con botín de rareza mítica al alcanzar el nivel máximo.
Saqueador
Rareza: Mítico
Otorga velocidad de movimiento y de golpes con el pico al abrir cofres.
Variantes de Espíritus
- Afortunado – Los espíritus afortunados revelan cofres cercanos además de su habilidad normal.
- Malditos – Los espíritus malditos aumentan la posibilidad de encontrar Espíritus raros, pero hacen que entrar en contacto con el agua cause daño
Eso es todo lo que deben saber sobre todos los tipos de Espíritus agregados a Fortnite en la mini temporada ‘Cazatesoros’ de noviembre de 2026. Les deseamos buena suerte para que puedan encontrarlos y extraerlos todos.
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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.