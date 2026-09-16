Todos los nuevos Espiritus que llegan a Fortnite en la actualización de septiembre

El jueves 17 de septiembre, Fortnite recibirá un parche de actualización a la versión 42.20 en la que se añadirán nuevas skins, objetos cosméticos, misiones y, por supuesto, nuevos Espiritus que podremos buscar, recoger y extraer de las partidas para agregarlos a nuestra colección. En esta ocasión, muchos de los nuevos Espíritus o ‘Sprites’ pertenecen a colaboraciones con otros videojuegos como Crash Bandicoot, Persona 5 y Pac-Man.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Fortnite. Seguir

Vamos a conocer todos los nuevos ‘Sprites’, pero si lo que quieren es ver la lista completa de Espíritus de la actual temporada, sigan este enlace.

Les recordamos también que aunque todos estos Espíritus serán agregados a los datos de Fortnite en la actualización 42.20 del 17 de septiembre de 2026, eso no necesariamente significa que vamos a encontrarlos de inmediato en las partidas. De momento hay solo dos confirmados para estar disponibles ese día —Crash y Blinky— ya veremos cuándo «activarán» a los demás.

Espíritu de Crash Bandicoot

Crash Sprite

Daña y repele a los enemigos cercanos al activar un ataque de tornado. Estará disponible desde el jueves 17 de septiembre.

Variantes: Oro, Hacker, Cazabotínes

Espíritu de Blinky

Blinky Sprite

Otorga invisibilidad por un periodo de tiempo tras recibir daño. La duración de la invisibilidad aumenta al subir de nivel. Estará disponible desde el jueves 17 de septiembre.

Variantes: Oro, Hacker, Cazabotínes

Espíritu de Morgana

Morgana Sprite

Aumenta la efectividad de los objetos curativos. La efectividad de los objetos aumenta aún más al subir de nivel el Espíritu. Llegará al juego en los últimos días de septiembre junto a la colaboración con Persona 5.

Variantes: Oro, Hacker, Cazabotínes

Espíritu del estanque

Pond Sprite

Salta inmediatamente tras caer de un salto para realizar un super salto. Gana cargas de super salto con el tiempo. La potencia del salto aumenta y el enfriamiento de la habilidad se reduce al subir de nivel el Espíritu. No tiene una fecha definida aún para aparecer en el juego.

Variantes: Oro, Hacker, Cazabotínes

Espiritu de Cumpleaños

Birthday Sprite

Otorga la posibilidad de recibir una porción de pastel al abrir un cofre. La posibilidad de aparición aumenta al subir de nivel. Al máximo nivel otorga la posibilidad de recibir un pastel completo al realizar una eliminación. Llegará al juego en la última semana de septiembre.

Variantes: Oro, Hacker, Cazabotínes

¡Les deseamos mucha suerte completando la colección de Espíritus de Fortnite con estos ‘sprites’ nuevos!

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.