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Todos los objetos cosméticos DLC gratis que podemos conseguir en la versión remasterizada de The Witcher 3

A Geralt todas las armaduras le quedan bien.

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CD Projekt Red está bastante contento regalando cositas a los fans de la saga de Geralt de Rivia. No solo la versión remasterizada de The Witcher 3: Wild Hunt es gratis para quienes tengan versiones anteriores del juego, sino que hay un buen montón de objetos cosméticos DLC que podemos conseguir sin costo extra para esta edición mejorada.

Empecemos con los objetos que podemos conseguir por vincular el juego a una cuenta de CD Projekt Red:

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  • Armadura emblema escarlata
  • Pantalones emblema escarlata
  • Guanteletes emblema escarlata
  • Botas emblema escarlata

Si también tenemos el juego Cyberpunk 2077 registrado con la misma cuenta de CD Projekt Red, recibiremos otros dos objetos gratis

  • Pañoleta del Lobo
  • Cabello del agitador

El último grupo de objetos cosméticos DLC gratis para la versión remasterizada de The Witcher 3: Wild Hunt se pueden conseguir como ‘drops’ de Twitch y es el equipamiento de Corcel de fuego para Sardinilla. Para obtenerlos tenemos que ver partidas del juego durante 90 minutos (acumulativos) teniendo la cuenta de Twitch vinculada con la de CD Projekt Red. Pueden hacer eso aquí.

  • Armadura de fuego
  • Alforjas de fuego
  • Anteojeras de fuego

Ahora ya tienen nuevo equipo y apariencias para disfrutar nuevamente o por primera vez de la mejor aventura de Geralt de Rivia. No olviden que el próximo año recibiremos un nuevo DLC para este juego con una nueva campaña de historia.

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The Witcher 3: Wild Hunt está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y en versión mejorada para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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