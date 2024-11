Todos los vestidos de lanzamiento de Infinity Nikki y cómo conseguirlos

Todo está listo para el lanzamiento del juego gratis Infinity Nikki en PC, PS5 y dispositivos móviles el jueves 5 de diciembre de 2024, pero a diferencia de otros juegos ‘gacha’ como Genshin Impact, no vamos a gastar nuestro dinero y monedas obtenidas jugando en una ruleta para conseguir nuevos personajes, sino para conseguir nuevos vestidos para Nikki que le pueden dar nuevas habilidades o simplemente darle una apariencia especial.

Vamos a descubrir cuáles son todos los vestidos de 4★ y 5★ disponibles en el lanzamiento de Infinity Nikki, cuáles se pueden conseguir gratis jugando y cuáles son parte de los ‘gachas’. Tengan en cuenta por favor que al momento de hacer esta nota no conocemos los nombres oficiales de los vestidos en español.

Todos estos vestidos fueron mostrados en la presentación especial prelanzamiento del juego emitida el 29 de noviembre y que pueden ver a continuación. Está hablada en chino con subtítulos en inglés.

Trajes gratis

Stellar Burst

Rareza : por confirmar

: por confirmar Habilidad: Permite a Nikki encogerse y montarse sobre Momo para entrar a espacios pequeños y realizar interacciones especiales.

Wishful Aurosa

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: Completando el Capítulo 8 y reuniendo los materiales necesarios.

Wishful Aurosa

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: Recompensa para todos los jugadores por meta cumplida de registro anticipado.

Starwish Echoes

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: Ofreciendo suficientes ‘Gotas de rocío inspiradoras’ a Candenceborn.

Heartfelt Wish

Rareza : 4★

: 4★ Cómo se consigue: Regalo por el cumpleaños de Nikki el 6 de diciembre de 2024.

Vestidos que se consiguen en el ‘gacha’

Si tomamos en cuenta todos los beneficios y recursos que podemos conseguir gratis en el lanzamiento del juego, podremos hacer al menos 60 ‘pulls’ gratis en estos gachas y con suerte conseguiremos los vestidos que queremos sin gastar dinero.

Pueden recibir 20 ‘pulls’ más (para un total de 80) usando el código de redención infinitynikki1205 en el juego. Tienen hasta el 19 de diciembre de 2024 para hacerlo.

Resonancia ‘Blooming Fantasy’

Este ‘banner’ o resonancia estará disponible tras el lanzamiento de Infinity Nikki el jueves 5 de diciembre de 2024 y en él se pueden conseguir dos vestidos: Blooming Dreams (5★) y Moment Capturer (4★).

Blooming Dreams

Rareza : 5★

: 5★ Cómo se consigue : En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Blooming Fantasy.

: En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Blooming Fantasy. Habilidad: Planear

Moment Capturer

Rareza : 4★

: 4★ Cómo se consigue: En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Blooming Fantasy.

Resonancia ‘Butterfly Dream’

Esta es otra resonancia que estará disponible solo por tiempo limitado tras el lanzamiento de Infinity Nikki el jueves 5 de diciembre de 2024 y en él se pueden conseguir dos vestidos: Flutter Storm (5★) y Flowing Colors (4★).

Flutter Storm

Rareza : 5★

: 5★ Cómo se consigue : En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Butterfly Dream

: En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Butterfly Dream Habilidad: Flotar / Planear

Flowing Colors

Rareza : 4★

: 4★ Cómo se consigue : En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Butterfly Dream

: En la resonancia o ‘banner’ de lanzamiento Butterfly Dream Habilidad: Crear grafitis en el aire.

Vestidos del gacha permanente ‘Distant Sea’

A diferencia de los dos anteriores ‘gachas’, esta resonancia de Inifinity Nikki estará disponible permanentemente en el juego y no desaparecerá.

Fairytale Swan

Rareza : 5★

: 5★ Cómo se consigue: En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea.

Blossoming Stars

Rareza : 5★

: 5★ Cómo se consigue: En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea.

Whispers of Waves

Rareza : 5★

: 5★ Cómo se consigue: En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea.

Crystal Poems

Rareza : 5★

: 5★ Cómo se consigue : En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea.

: En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea. Habilidad: Purificación.

Breezy Tea Time

Rareza : 4★

: 4★ Cómo se consigue : En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea.

: En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea. Habilidad: Acariciar animales.

Forest’s Fluttering

Rareza : 4★

: 4★ Cómo se consigue: En la resonancia o ‘banner’ permanente Distant Sea.

Vestidos a la venta en la tienda

Estos vestidos no se pueden conseguir jugando ni en los gachas. Tenemos que gastar dinero para comprar la moneda del juego y así poder adquirirlos en la tienda. No sabemos si existen formas no pagas de conseguir dichas monedas.

Moonlight Oath

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Scaly Dream

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

First Love

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Whimsical Picnic

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Bibcoon Realm

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Monster Girl

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Cozy Adventure

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Bright Days

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Quirky Idea

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Sweet Honey

Rareza : por confirmar

: por confirmar Cómo se consigue: A la venta en la tienda del juego.

Ahora que ya conocen todos los vestidos que estarán disponibles en el lanzamiento del juego Infinity Nikki y cómo conseguirlos les preguntamos. ¿Cuál les gustó más?