Toei Company establece Toei Games y pronto anuncia su primer juego

Toei Company anunció la creación de Toei Games, su propia marca de distribución de videojuegos. Toei Games planea lanzar juegos principalmente para PC a través de Steam en 2026, con planes de expandirse a consolas como PlayStation, Xbox y Switch. Su objetivo es «crear una nueva propiedad intelectual que cautive al mundo, comenzando con los videojuegos».

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El catálogo inicial de títulos de Toei Games, que se anunciará más adelante, no utilizará las propiedades intelectuales existentes de Toei. En su lugar, serán propiedades completamente nuevas creadas por desarrolladores de Japón y otros países.

El primer título bajo la marca Toei Games se anunciará el 24 de abril.

El logotipo de Toei Games fue diseñado por Kairosoft (Game Dev Story y muchos Story más), que también creó una versión en animación pixelada de la secuencia de apertura ‘Olas en la costa agitada’, que se ha convertido en un símbolo de las películas de Toei.

«Los videojuegos son una forma de entretenimiento sumamente global que continúa expandiéndose más allá de las fronteras lingüísticas y nacionales. La visión a medio y largo plazo de nuestro grupo, «Toei New Wave 2033», busca llevar las historias creadas por Toei a todo el mundo. Creemos que nuestro desafío en el negocio de los videojuegos, con el mercado global como principal campo de batalla, es la materialización de esa visión.

Toei Games aspira a crear propiedades intelectuales completamente nuevas desde cero, en lugar de simplemente utilizar las existentes. Aprovecharemos la tecnología y la experiencia que hemos desarrollado en la producción de vídeo para aplicarlas a nuestro nuevo negocio de videojuegos, ofreciendo la experiencia de entretenimiento única de Toei a jugadores de todo el mundo», señaló el presidente y director ejecutivo, Fumio Yoshimura.