Videojuegos

Toei Company establece Toei Games y pronto anuncia su primer juego

No IPs conocidas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Toei Company anunció la creación de Toei Games, su propia marca de distribución de videojuegos. Toei Games planea lanzar juegos principalmente para PC a través de Steam en 2026, con planes de expandirse a consolas como PlayStation, Xbox y Switch. Su objetivo es «crear una nueva propiedad intelectual que cautive al mundo, comenzando con los videojuegos».

El catálogo inicial de títulos de Toei Games, que se anunciará más adelante, no utilizará las propiedades intelectuales existentes de Toei. En su lugar, serán propiedades completamente nuevas creadas por desarrolladores de Japón y otros países.

- Publicidad -

El primer título bajo la marca Toei Games se anunciará el 24 de abril.

El logotipo de Toei Games fue diseñado por Kairosoft (Game Dev Story y muchos Story más), que también creó una versión en animación pixelada de la secuencia de apertura ‘Olas en la costa agitada’, que se ha convertido en un símbolo de las películas de Toei.

«Los videojuegos son una forma de entretenimiento sumamente global que continúa expandiéndose más allá de las fronteras lingüísticas y nacionales. La visión a medio y largo plazo de nuestro grupo, «Toei New Wave 2033», busca llevar las historias creadas por Toei a todo el mundo. Creemos que nuestro desafío en el negocio de los videojuegos, con el mercado global como principal campo de batalla, es la materialización de esa visión.

Toei Games aspira a crear propiedades intelectuales completamente nuevas desde cero, en lugar de simplemente utilizar las existentes. Aprovecharemos la tecnología y la experiencia que hemos desarrollado en la producción de vídeo para aplicarlas a nuestro nuevo negocio de videojuegos, ofreciendo la experiencia de entretenimiento única de Toei a jugadores de todo el mundo», señaló el presidente y director ejecutivo, Fumio Yoshimura.

👁👁

Compañía animada

El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus anuncia la resurrección de Freezer
El nuevo tráiler de Dragon Ball Super Beerus…
One Piece: el opening 29 y la voz de Loki del arco de Elbaf fueron presentados
One Piece: el opening 29 y la voz…
Así es el espectáculo de One Piece: Grand Pirate Show que se estrena en Universal Studios
Así es el espectáculo de One…
Toriko en español latino y el especial ‘crossover’ con Dragon Ball y One Piece se estrenan por Netflix Latinoamérica
Toriko en español latino y el…
Goku y Vegeta regresan en Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, el nuevo anime que adaptará el arco de Moro
Goku y Vegeta regresan en Dragon…
Dueño de Twitter/X dijo que la IA podría hacer GTA 6, director de Take-Two sugiere que en su lugar dicha IA dirija la red social
Por qué son innecesarios los viajes en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream
Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) abril 2026
Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (abril 2026)
Death Stranding 2: On the Beach en PC es la versión definitiva del juego de Kojima y uno de los mejores ports de un título de consolas a PC
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Dueño de Twitter/X dijo que la IA podría hacer GTA 6, director de Take-Two sugiere que en su lugar dicha IA dirija la red social
No hay comentarios

Lo último

La introducción de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel podría tener una pequeña formación original y no contar con Wolverine
Cine y TV
My Dress-Up Darling supera a Evangelion en la pista, el auto de Marin Kitagawa es segundo en el podio de la Suzuka 5 Hours Race
Cultura POP
¡Pragmata es un éxito! Se vendieron más de un millón de copias en solo dos días
Videojuegos
Fecha, hora y cómo ver la presentación del remake de Assassin’s Creed: Black Flag
Videojuegos