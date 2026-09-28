TOEM 2 – Reseña (PS5)

Cuando terminé de jugar el juego indie de 2021 TOEM, solo podía pensar en una cosa: «Quiero más». Ese adorable juego de fotografía me conquistó con su simplicidad, su sentido del humor, sus adorables gráficos y divertidos secretos. Consumí vorazmente el DLC gratuito que sacaron un tiempo después y no fue suficiente. Esta es la clase de arte que me hace feliz y quería pasar mucho más tiempo tomando fotografías en estos bellos escenarios monócromos. Por eso, pocas noticias del mundo de los videojuegos me hicieron tan feliz como el anuncio de TOEM 2.

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Las casi cinco horas que pasé recorriendo los nuevos escenarios creados por el estudio Something We Made, fotografiando no solo lo que tenía que fotografiar sino cualquier cosa que me pareciera bonita, son unas de las horas más alegres y relajadas que he pasado con un videojuego este año. Si no quieren seguir leyendo esta reseña, puedo decírselos de una vez: TOEM 2 es una joya.

Podría decir que este juego es «más de lo mismo». Que podría ser considerado una simple expansión del primer juego y no estaría necesariamente equivocado. Incluso la historia es básicamente la misma. En la aventura anterior viajamos por varios escenarios hasta llegar a un lugar en el que fotografiamos un fenómeno llamado ‘toem’ y en esta secuela viajamos por varios escenarios diferentes para llegar a otro lugar en el que vamos a fotografiar otro ‘toem’ diferente.

Igualmente, los escenarios están formados por diferentes áreas con estilo de dioramas que podemos rotar a gusto. Para tomar una fotografía, vamos a un modo en primera persona para buscar el objeto que queremos retratar. En cada nivel, tenemos que ayudar a un número determinado de personas —usualmente fotografiando algo que nos piden o llevándoles cierto objetos— para continuar al siguiente, pero hay muchas más misiones disponibles de las que necesitamos hacer para avanzar, montones de animales para fotografías y objetos cosméticos escondidos. Es uno de esos juegos en los que explorar por el simple gusto de explorar es todo un placer.

Los acertijos no son nada complicados. Es cuestión de recordar dónde hemos visto lo que un personaje nos está pidiendo o quién nos habló de algo que encontramos. Hay un par de puzzles que nos piden interpretar un juego de palabras y mirar con más cuidado ciertas formas, pero nada que nos tome demasiado tiempo resolver. Y si por alguna razón no somos capaces, hay muchas otras misiones que hacer en su lugar para progresar. No es un juego para pensar, es para relajarse, disfrutar su bello mundo y sonreir con sus curiosos personajes.

¿Pero hay alguna novedad en TOEM 2 que lo diferencie de su antecesor? Sí. Hay mecánicas nuevas. La más importante es que este juego tiene mucha más verticalidad. Ahora tenemos la opción de saltar y escalar ciertos muros para alcanzar los techos y zonas altas, lo cual agrega una dimensión más a la exploración, pero nunca se complica más de lo necesario.

También hay nuevas mecánicas especiales por nivel: cortar, golpear y atornillar. Estas se usan para resolver varios acertijos y uno que otro minijuego, pero tampoco es nada complicado ni aporta demasiado al juego más allá de un poco de variedad, pero es algo bienvenido. Los fanáticos del mundo de los juegos indies también vamos a encontrar máscaras “crossovers” de personajes de otros títulos muy queridos.

Otro elemento que debo mencionar es la maravillosa música que tiene. Jamal Green, Marcus Nilsson y Launchable Socks me deleitaron con las maravillosas nuevas melodías ambientales, chill-hop y lofi que le sientan como anillo al dedo a cada escenario. Igual que pasó con la música del primer juego, la banda sonora de TOEM 2 seguramente se convertirá en invitado permanente de mis listas de reproducción a la hora de trabajar o relajarme.

Si no han jugado el primer TOEM, pueden saltar directamente a este sin problema. No hay que conocer nada de la historia ni de su forma de juego para disfrutarlo. Sin embargo, lo que en verdad recomiendo es que jueguen los dos. Ambos son títulos muy cortos incluso si vamos por el 100% así que no se van a sentir «quemados» por sus mecánicas ni se van a aburrir pronto de tomar fotos. Si después de esto buscan algo más «serio» dentro del género de la fotografía, pueden continuar con el también genial Umurangi Generation.

Si hay algo negativo que mencionar, es que extraño los filtros de efectos que podíamos usar en las fotos del primer juego. No entiendo por qué los quitaron en esta secuela ya que me gustaba experimentar con éstos para crear fotografías divertidas y extrañas.

Aunque hay una parte de mi que quisiera que el juego se hubiera “arriesgado” un poco más con mecánicas diferentes o novedosas, no puedo negar que al darme “más de lo mismo” esta secuela me dio exactamente lo que yo quería y necesitaba. De hecho, podría recibir un poco más con mucho gusto. No me desagradaría en unos meses ver un DLC con un nuevo nivel porque definitivamente lo voy a jugar de inmediato. Pero la verdad es que me siento bastante feliz y satisfecho con la experiencia que me dio TOEM 2.

Reseña de TOEM 2 hecha con una copia digital del juego para PS5 provista por Popagenda. Este juego también está disponible para Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.