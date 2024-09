Tokyo Game Show 2024: juegos y horarios de los anuncios de Konami

Este año Konami tiene a los fanáticos de los videojuegos expectantes por conocer cuáles serán los juegos que harán parte de su participación en Tokyo Game Show 2024. Afortunadamente, al igual que Sega y Atlus, hoy la desarrolladora responsable por franquicias como Castlevania o Metal Gear ha revelado sus planes para la feria.

Horarios de las presentaciones de Konami en Tokyo Game Show 2024

La presencia de Konami en el Tokyo Game Show 2024 se distribuirá a lo largo de los cuatro días del evento, con presentaciones y actividades programadas en diferentes horarios que se podrán ver en su canal en YouTube o el de TGS. A continuación, presentamos los horarios ajustados para el público de México, Colombia y España:

26 de septiembre:

Ceremonia de entrega de premios del Indie Games Contest Student Championships 2024: México: 23:30 – 00:00 (25 de septiembre) Colombia: 00:30 – 01:00 (26 de septiembre) España: 07:30 – 08:00

Charla sobre el futuro de la serie Apathy y otros proyectos con Takiya Iijima: México: 01:00 – 01:45 (26 de septiembre) Colombia: 02:00 – 02:45 (26 de septiembre) España: 09:00 – 09:45

Segundo evento de informe sobre el resurgimiento de TriggerHeart EXCELICA: México: 02:15 – 02:45 (26 de septiembre) Colombia: 03:15 – 03:45 (26 de septiembre) España: 10:15 – 10:45



27 de septiembre:

Edición en vivo de «Metal Gear Production Hotline» con detalles sobre la serie Metal Gear: México: 23:00 – 00:00 (28 de septiembre) Colombia: 00:00 – 01:00 (28 de septiembre) España: 07:00 – 08:00

Etapa especial de lanzamiento de la fase 2 de Project Zircon: México: 00:30 – 01:00 (28 de septiembre) Colombia: 01:30 – 02:00 (28 de septiembre) España: 08:30 – 09:00

Presentación especial de Cotton Reboot! High-Tension! con revelación del elenco y charla con los compositores: México: 02:00 – 03:00 (28 de septiembre) Colombia: 03:00 – 04:00 (28 de septiembre) España: 10:00 – 11:00



28 de septiembre:

Programa especial de charla sobre Lollipop Chainsaw RePOP con demostración de juego y consejos México: 10:00 – 10:40 Colombia: 11:00 – 11:40 España: 18:00 – 18:40

Presentación de Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars con invitados especiales México: 11:00 – 11:30 Colombia: 12:00 – 12:30 España: 19:00 – 19:30

Presentación especial de Yu-Gi-Oh! Duel Links «New World Unlocked!»: México: 12:00 – 13:00 Colombia: 13:00 – 14:00 España: 20:00 – 21:00

Escenario especial de eFootball con el equipo profesional de juegos RIDDLE México: 13:30 – 14:30 Colombia: 14:30 – 15:30 España: 21:30 – 22:30

Concierto especial de Falcom jdk BAND con música de la serie Trails México: 15:00 – 15:45 Colombia: 16:00 – 16:45 España: 23:00 – 23:45



29 de septiembre:

Segundo día del concierto especial de Falcom jdk BAND México: 09:00 – 09:45 Colombia: 10:00 – 10:45 España: 17:00 – 17:45

Presentación especial de Silent Hill 2 con sesión de charla con los desarrolladores y demostración de juego en vivo México: 10:15 – 11:15 Colombia: 11:15 – 12:15 España: 18:15 – 19:15

Evento especial de charla con el elenco de voces de The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria México: 11:45 – 12:30 Colombia: 12:45 – 13:30 España: 19:45 – 20:30

Clasificatorias de Japón para la WBSC eBASEBALL: Power Pros ePremiere 12 y partido de exhibición México: 13:00 – 14:30 Colombia: 14:00 – 15:30 España: 21:00 – 22:30



Lista de juegos que llevará Konami a Tokyo Game Show 2024

Konami llevará una variada selección de títulos al Tokyo Game Show 2024, que al igual que Sega, incluye juegos propios y de sus socios. Algunos de los juegos más destacados que llevará Konami a Tokyo Game Show 2024 son:

eFootball: El simulador de fútbol de Konami estará presente con demostraciones y transmisiones en vivo.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: El esperado remake del clásico de acción y sigilo será jugable, además de contar con presentaciones en vivo y exhibiciones.

Silent Hill 2: El remake de este icónico juego de terror también tendrá su espacio en el evento, con una presentación especial que incluirá una charla con los desarrolladores y demostración de juego en vivo.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars: Esta remasterización de los clásicos juegos de rol estará disponible para jugar, además de contar con una presentación en vivo con invitados especiales.

Otros títulos presentes serán Momotaro Dentetsu World, Powerful Pro Baseball, Project Zircon, WBSC eBASEBALL: Power Pros y Yu-Gi-Oh! Duel Links, entre otros. Además, Konami dará espacio a juegos de socios como Lollipop Chainsaw RePOP, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria y Cotton Reboot! High-Tension!.

Fuente: sitio oficial de los anuncios de Konami en Tokyo Game Show 2024