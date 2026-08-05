Tokyo Game Show 2026: estos son todos los juegos que llevará Bandai Namco a la feria

Tokyo Game Show 2026, el evento más importante de videojuegos del continente asiático está por comenzar y Bandai Namco ya abrió su sitio web dedicado al evento y reveló la lista de los juegos que formarán parte de su catálogo de exhibición en la feria.

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¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

¿Cuáles son los juegos que Bandai Namco llevará a Tokyo Game Show 2026?

Bandai Namco presentará una variada oferta de títulos para consolas, PC y dispositivos móviles (Android e iOS) distribuidos entre su estand principal y el área Family Game Park de Tokyo Game Show 2026. Así que es normal que algunos de los juegos listados por Bandai Namco cuenten con anuncios especiales durante el desarrollo de Tokyo Game Show 2026.

Estand principal: Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC): jugable, novedades, obsequios y campaña de preventa. BLEACH Mirrors High (iOS, Android): jugable y novedades. Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC): jugable y novedades. One Piece: Grand Gourmet (Switch 2, Switch, PC, iOS, Android): jugable, novedades y campaña de preventa. Tales of Eternia Remastered (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch, PC): campaña de preventa.

Family Game Park: Once Upon a KATAMARI (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC): jugable y novedades. Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2): jugable y novedades.



Vía: Gematsu, PR Times