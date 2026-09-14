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Tokyo Game Show 2026: Koei Tecmo anuncia los contenidos que presentarán en la feria

Koei Tecmo reveló el contenido de las transmisiones especiales que llevarán a cabo durante Tokyo Game Show.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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La semana pasada Xbox reveló sus planes para Tokyo Game Show 2026. Ahora, Koei Tecmo ha revelado oficialmente la lista de juegos y las actividades que llevará a cabo durante los cinco días del evento. Koei Tecmo apostará fuertemente por cinco títulos en su stand: Wo Long 2: Wings of Ember, A.O.T. 3, Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, Atelier Karia y Romance of the Three Kingdoms. Queda en duda si The Apothecary Diaries: The False Imperial Brothercuyo tráiler de jugabilidad fue compartido la semana pasada— tendrá presencia.

¿Cómo cuándo y dónde ver los anuncios de Koei Tecmo en la Tokyo Game Show (TGS) 2026?

Para quienes sigan TGS 2026 desde casa, Koei Tecmo tiene planeados una serie de transmisiones en línea en su canal oficial en YouTube. La programación iniciará el 18 de septiembre con la emisión Koei Tecmo Live! At TGS2026, conducida por Haruka Mori y el dúo cómico Nasunakanishi. Este evento se emitirá a las 6:00 horas en México, 07:00 en Colombia, 09:00 en Argentina y 13:00 en España.

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El 20 de septiembre se realizará el evento de A.O.T. 3, que contará con Yu Kobayashi y Shiori Mikami, actrices de voz de Sasha y Krista. Koei Tecmo transmitirá este evento desde TGS 2026 a las 01:40 horas en México, 02:40 en Colombia, 04:40 en Argentina y 08:40 en España. Además, habrá transmisiones de Wo Long 2: Wings of Ember con el comentarista Otsuichi, y de Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered. Por su parte, Kou Shibusawa celebrará el 40.º aniversario de Romance of the Three Kingdoms desvelando un proyecto aún no anunciado.

¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

Xbox en Tokyo Game Show 2026: fecha, hora y cómo ver la presentación con todos los anuncios de Microsoft

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

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