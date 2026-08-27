Tokyo Game Show 2026: SEGA y Atlus anuncian los juegos que llevarán

Como es habitual, SEGA y Atlus estarán presentes en el Tokyo Game Show 2026 compartiendo un mismo espacio de exhibición en el evento, así como también haciendo presentaciones en conjunto para dar sus anuncios. Ambas empresas han anunciado sus principales actividades, novedades y juegos destacados para la convención de este año.

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Entre los títulos más importantes confirmados por parte de Atlus, que harán parte de su presencia en el TGS 2026, se encuentran el remake Persona 4 Revival y la versión para la consola Nintendo Switch 2 del juego Metaphor: ReFantazio. Mientras tanto, la alineación principal de SEGA estará encabezada por juegos como Sonic Racing CrossWorlds, Sonic Pico Pico Park y Stranger than Heaven de Ryu Ga Gotoku Studio.

¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

¿Cuál es la lista de juegos que llevará SEGA y Atlus a Tokyo Game Show (TGS) 2026?

A continuación, se detalla la lista completa de los videojuegos desarrollados por SEGA y Atlus que formarán parte de la exhibición en el estand, incluyendo sus plataformas de llegada, disponibilidad de demos jugables durante la convención y fechas de lanzamiento correspondientes:

Crazy Taxi: World Tour: Estará disponible para Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Contará con demo jugable en el evento y su lanzamiento está previsto para el año 2027.

Estará disponible para Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Contará con demo jugable en el evento y su lanzamiento está previsto para el año 2027. Metaphor: ReFantazio: Versión para Switch 2, con fecha de estreno programada para el 12 de noviembre de 2026.

Versión para Switch 2, con fecha de estreno programada para el 12 de noviembre de 2026. Persona 4 Revival: Llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Tendrá un demo jugable en el estand y su salida al mercado será en 2027.

Llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Tendrá un demo jugable en el estand y su salida al mercado será en 2027. Sonic Racing CrossWorlds: Título disponible para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Contará con demo jugable y ya se encuentra disponible.

Título disponible para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Contará con demo jugable y ya se encuentra disponible. Sonic Pico Park: Proyecto para PC que ofrecerá demo jugable durante el evento, con fecha de lanzamiento aún por determinar (TBD).

Proyecto para PC que ofrecerá demo jugable durante el evento, con fecha de lanzamiento aún por determinar (TBD). Stranger than Heaven: Confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Tendrá versión jugable en el evento y se lanzará el 15 de enero de 2027.

Confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Tendrá versión jugable en el evento y se lanzará el 15 de enero de 2027. Total War: Warhammer 40,000: Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, ofreciendo una demo para los asistentes. Su estreno está pautado para 2027.

Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, ofreciendo una demo para los asistentes. Su estreno está pautado para 2027. Two Point Hospital: Disponible para Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X, con fecha de lanzamiento fijada para el 16 de septiembre de 2026.

Juegos que distribuye SEGA en Japón que exhibirán en su estand de TGS 2026

Adicionalmente, el comunicado de prensa oficial confirmó que el estand compartido dará espacio a videojuegos de otros desarrolladores y editoras aliadas, como Arc System Works y estudios independientes. Cabe señalar que las fechas indicadas para estos títulos corresponden al mercado japonés:

Absolum: Para Switch 2, disponible el 17 de septiembre de 2026.

Para Switch 2, disponible el 17 de septiembre de 2026. Clair Obscur: Expedition 33: Disponible de manera inmediata en PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Disponible de manera inmediata en PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Control Resonant: Para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, con lanzamiento el 24 de septiembre de 2026.

Para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, con lanzamiento el 24 de septiembre de 2026. Dave the Diver Complete Edition: Llegará a Switch 2 y PlayStation 5 el 8 de octubre de 2026.

Llegará a Switch 2 y PlayStation 5 el 8 de octubre de 2026. Demon’s Night Fever: Para Switch, PlayStation 5 y PC, disponible a partir del 22 de octubre de 2026.

Para Switch, PlayStation 5 y PC, disponible a partir del 22 de octubre de 2026. EA Sports FC 27: Estará disponible el 25 de septiembre de 2026 en Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Estará disponible el 25 de septiembre de 2026 en Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Farming Simulator 25: Beans & Alpacas expansion: Expansión para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, a lanzarse el 27 de octubre de 2026.

Expansión para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, a lanzarse el 27 de octubre de 2026. Kalanoro: Para Switch, PlayStation 5 y PC, programado para el 24 de septiembre de 2026.

Para Switch, PlayStation 5 y PC, programado para el 24 de septiembre de 2026. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight: Disponible el 18 de septiembre de 2026 en Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Disponible el 18 de septiembre de 2026 en Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Lego Harry Potter Collection: Confirmado para Switch 2, con fecha por determinar.

Confirmado para Switch 2, con fecha por determinar. Lollipop Chainsaw New Project: Plataformas y fecha de lanzamiento aún por determinar.

Plataformas y fecha de lanzamiento aún por determinar. Qliphah in Providence’s Shadow: Para Switch, PlayStation 5 y PC, disponible el 24 de septiembre de 2026.

Para Switch, PlayStation 5 y PC, disponible el 24 de septiembre de 2026. Stellar Blade Complete Edition: Disponible para Switch 2 dentro del año 2026.

Disponible para Switch 2 dentro del año 2026. Stupid Never Dies: Para PlayStation 5 y PC, programado para el 22 de octubre de 2026.

Fuente: Página oficial de SEGA