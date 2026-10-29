Tom The Postgirl – Reseña (PC)

Aceptémoslo, a todos nos gusta el chisme. Enterarse qué están haciendo los demás en su privacidad —sobre todo si es algo prohibido o escandaloso— tiene un encanto morboso al que es difícil decir que no incluso aunque sepamos que está mal. En el juego indie Tom The Postgirl el chisme se convierte en una mecánica de juego y aunque es una mecánica muy simple, no es por eso menos tentadora.

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Tom es una niña que trabaja como repartidora para la oficina de correos. Su mirada de inmediato nos deja saber que hay algo extraño y ligeramente perturbador en ella, pero no tanto como lo que encuentra en los lugares que visita para entregar paquetes.

Nuestro objetivo es bastante simple. El juego no nos pide nada diferente a sacar un paquete de la bolsa de correos, tocar la puerta de la casa en que lo vamos a entregar y una vez hacemos esto con todas las casas de una zona seguimos a la siguiente. Pero en el camino hay cosas que nos llaman la atención, ¿por qué no dar una mirada por la ventana y descubrir con qué clase de personas estamos tratando? ¿Por qué no pisar sus flores, liberar sus mascotas y esculcar en su basura? Incluso hay casos en los que podemos abrir el paquete y usar nosotros mismos lo que encontremos.

Todo esto lo hacemos por simple curiosidad, por nuestro impulso de hacer travesuras en los videojuegos o simplemente porque lo podemos hacer. Ahí es donde está la gracia de Tom The Postgirl. Este no es un juego que ofrezca reto alguno ni dificultad. Es uno que nos suelta en una comunidad llena de personas que tienen sus propios secretos y nos dice que podemos ir a descubrirlos, si queremos.

Por supuesto que queremos.

Al mirar por las ventanas de las casas antes de entregar los paquetes podemos descubrir una casa de adopción de animales que en realidad tiene niños a los que tratan como mascotas, un hombre con una inapropiada relación con una paloma o un crematorio que tiene ideas interesantes sobre qué hacer con los restos de las personas. También vamos descubriendo que nuestra fisgona está siendo espiada por alguien con un interés especial en Tom que lleva a grandes revelaciones al final del juego.

Además de ofrecer una experiencia bastante sencilla, Tom The Postgirl también es un juego corto y se puede llegar a ver los créditos en menos de dos horas. Eso está más que bien porque aunque desbloqueamos objetos como unos binoculares y una curiosa habilidad durante el camino, no es un juego que evolucione mucho mecánicamente. Hay tareas opcionales como encontrar las gallinas que escaparon de una granja o las partes de un disfraz para entrar a una fiesta —y definitivamente vale la pena hacerlas porque desbloqueamos secuencias divertidas de este modo— pero el juego en sí no cambia mucho. Una hora más y hubiera corrido el riesgo de aburrir a los jugadores.

Una vez terminamos, el juego nos califica con un tipo de personalidad de acuerdo a lo que hicimos y lo que no hicimos durante las entregas de los paquetes. La lista de logros nos anima a jugar de nuevo para desbloquearlas todas, pero en realidad no hay mucha rejugabilidad. Aunque hay algunas acciones —principalmente revisar los paquetes antes de entregalos— que pueden bloquear algunas secuencias graciosas y uno que otro secreto, volver a jugar es hacer lo mismo otra vez con restricciones algo tontas (para este tipo de juego) como «no pisar las flores» o «seguir siempre los caminos».

Pero la verdad es que Tom The Postgirl no necesita rejugabilidad. La tarde que pasemos acompañando a esta caótica niña en su trabajo nos va a sacar muchas sonrisas con su humor crudo y sus situaciones perturbadoramente absurdas y no tiene que se nada más que eso. Si quedan con curiosidad hacia las secuencias que no pudieron ver, tras los créditos pueden volver al capítulo que quieran e ir directamente a ver qué les quedó faltando.

No todos los videojuegos tienen que ser aventuras épicas de docenas de horas ni experiencias repetibles que tenemos que jugar una y otra vez para «experimentarlo todo». Es muy bueno que hayan títulos como Tom The Postgirl que no necesitan más que un par de horas para darlo todo de sí sin ponernos obstáculos en el camino y dejarnos más que satisfechos.

Reseña hecha con una copia digital de Tom The Postgirl para PC (Steam) provista por Arte France.