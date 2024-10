Toma el papel de la ley en The Precinct bajo un estilo modernizado de los clásicos GTA

Aunque ya habíamos visto el primer avance de The Precinct en junio del 2023, gracias al Steam Next Fest los jugadores pueden descargar un demo disponible hasta el 21 de octubre. Desarrollado por Fallen Tree Games y distribuido por Kwalee, The Precinct es un juego en total 3D y su cámara no es precisamente cenital, sino inclinada como en juegos de estrategia. Tomamos el rol del oficial de policía Nick Ordell Jr., un novato en la ciudad Averno cuyo deber es limpiar las calles de violencia y resolver crímenes generados por procedimientos.

Además de su clara cercanía con juegos como GTA: Chinatown Wars en el aspecto visual, también recuerda a películas policiacas donde el protagonista busca justicia por la muerte de su padre. Su tono ‘neo-noir’ ubica la historia del juego en 1983. Los jugadores pueden pedir refuerzos al departamento de policía de Averno para capturar criminales más peligrosos. Estos pueden enviar patrullas, bloqueos de vía y púas en el suelo, como herramientas de apoyo en el mundo abierto. Siguiendo la tradición del género, es posible controlar vehículos terrestres, helicópteros o cubrir la acción policial a pie.

Como es el primer demo disponible al público, es mejor que aproveches antes de finalizar Steam Next Fest para darle una oportunidad. Todavía no hay una fecha de lanzamiento para The Precinct por el momento, más allá que llegará en el cuarto trimestre del año para PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Fuente: Fallen Tree Games