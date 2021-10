Tomb Raider: Ascension, arte conceptual y material del juego cancelado

Como parte de su aniversario 25 celebrando la franquicia Tomb Raider, Square Enix compartió arte conceptual, detalles y material de desarrollo de Tomb Raider: Ascension. Este fue un cancelado juego que estuvo en desarrollo desde 2009 como un cambio reimaginado a la experiencia de Lara Croft, más sobrenatural y hasta con toques de terror.

Sus inspiraciones pasaban por los juegos de Team Ico, ICO y Shadow of the Colossus, hasta Resident Evil. De esta manera, las primeras apreciaciones del prototipo creado por Crystal Dynamics lo definían como un ‘survival horror’. Algunos elementos se mantuvieron pero la mayoría fueron alterados para dar forma al ‘reboot’ de 2013.

En los videos liberados por Square Enix podemos ver el posible arte de las portadas de Tomb Raider: Ascension. El diseño de Lara no difiere drásticamente de la versión final pero sus facciones y atuendo cambian un poco, en especial por la camisa de color amarillo. La voz en off deja escuchar una Lara experimentada con una faceta más fuerte de la que todos habíamos visto. Que por supuesto fue cambiada para su origen en la isla Yamatai.

Otro video deja ver los diseños de criaturas y escenarios, cada una más fantástica que la anterior. Entre gigantes y seres salvajes como muertos vivientes, Lara hubiese tenido una pequeña acompañante con poderes místicos, idea después reemplazada por un mono pero que tampoco generó tracción.

Además del uso del arco como en su faceta de superviviente de la trilogía moderna, el tercer video muestra una temprana etapa de desarrollo de la jugabilidad. Lara atraviesa una caverna inundada de forma similar al título de 2013, pero eventualmente el juego tomaba un ritmo de exploración totalmente cercano a Shadow of the Colossus, a lomo de caballo. Hasta que Lara es interceptada por un gigante e inicia una persecución en las clásicas secuencias de acción.

«Crees que me conoces, crees que me has visto antes. La princesa británica; la niña rica de cara bonita; de pistolas brillantes e instinto gimnasta. Creo que me confundes con alguien más. No soy perfecta, no soy a prueba de balas; yo lucho, sangro, siento frío, me pierdo, tengo dudas, conozco el dolor, conozco el temor. Un día, seré una leyenda, una guerrera, una heroína, una incursora. Pero primero, seré una sobreviviente. ¿Aún crees que me conoces? Piénsalo de nuevo», narra Lara en su introducción.

Tomb Raider: Ascension

No sabemos si Square Enix algún día planee revivir esta aventura dado el final de la trilogía del ‘reboot’. Tampoco negamos que habría sido interesante ver el resultado final, pero eso del mismo modo no le resta valor al juego que dio inicio a la sobreviviente.