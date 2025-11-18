Videojuegos

Tomb Raider: Definitive Edition finalmente lleva la historia sobreviviente de Lara Croft a Nintendo Switch y Switch 2

Conviértete en LA saqueadora de tumbas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Crystal Dynamics, en colaboración con Aspyr, lanzan sorpresivamente y sin previo anuncio Tomb Raider: Definitive Edition para Nintendo Switch y Switch 2. Tomb Raider se lanzó originalmente para Xbox 360 y PlayStation 3, posteriormente se adaptó para Xbox One y PlayStation 4 como la Definitive Edition. La versión digital de Tomb Raider: Definitive Edition ya está disponible en la Nintendo eShop.

Esta versión incluye todo el contenido descargable publicado anteriormente, incluyendo seis atuendos adicionales para Lara, ocho mapas multijugador online y cuatro personajes. Dicho modo multijugador online para ocho jugadores vuelve a estar presente en este relanzamiento. Forma equipo con otros supervivientes –o lucha contra ellos–.

- Publicidad -

Descubre el detrás de escena con las versiones digitales del cómic de Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, el minilibro de arte Tomb Raider: The Art of Survival y la serie de vídeos de los desarrolladores ‘Final Hours of Tomb Raider’. Para empezar, el juego está disponible con un 10% de descuento sobre su precio habitual de $20 USD para todos hasta el 24 de noviembre.

Como agradecimiento especial, los propietarios de Tomb Raider I-III Remastered para Nintendo Switch podrán disfrutar de un 10% de descuento adicional. Los propietarios de Tomb Raider IV-VI Remastered para Nintendo Switch también podrán disfrutar de un 10% de descuento.

Película de The Legend of Zelda nos deja ver un adelanto de cómo luce Link, la princesa y a… ¿Impa?
Doki Monsters: Quest podría ser el nuevo juego «no-Pokémon» clásico que tanta falta hace
Los personajes de The King of Fighters (KOF) llegarán Magic Chess: Go Go en una nueva colaboración
Roblox Códigos de Uma Racing (Noviembre 2025)
Among Us tiene una colaboración con Stardew Valley y ya está disponible gratis
Creador de Megabonk rechazó su nominación a The Game Awards
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Los personajes de The King of Fighters (KOF) llegarán Magic Chess: Go Go en una nueva colaboración
Siguiente artículo Doki Monsters: Quest podría ser el nuevo juego «no-Pokémon» clásico que tanta falta hace
No hay comentarios

Lo último

Witch Hat Atelier: el nuevo tráiler revela en qué mes es el estreno del anime
Anime y Manga
Xbox Partner Preview: fecha y hora del evento con los anuncios de fin de año
Videojuegos
Podemos jugar Battlefield 6 gratis durante una semana completa (noviembre 2025)
Videojuegos
Fechas, horarios y cómo ver el Campeonato Pokémon de Latinoamérica 2025
Esports