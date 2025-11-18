Tomb Raider: Definitive Edition finalmente lleva la historia sobreviviente de Lara Croft a Nintendo Switch y Switch 2

Crystal Dynamics, en colaboración con Aspyr, lanzan sorpresivamente y sin previo anuncio Tomb Raider: Definitive Edition para Nintendo Switch y Switch 2. Tomb Raider se lanzó originalmente para Xbox 360 y PlayStation 3, posteriormente se adaptó para Xbox One y PlayStation 4 como la Definitive Edition. La versión digital de Tomb Raider: Definitive Edition ya está disponible en la Nintendo eShop.

Esta versión incluye todo el contenido descargable publicado anteriormente, incluyendo seis atuendos adicionales para Lara, ocho mapas multijugador online y cuatro personajes. Dicho modo multijugador online para ocho jugadores vuelve a estar presente en este relanzamiento. Forma equipo con otros supervivientes –o lucha contra ellos–.

Descubre el detrás de escena con las versiones digitales del cómic de Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, el minilibro de arte Tomb Raider: The Art of Survival y la serie de vídeos de los desarrolladores ‘Final Hours of Tomb Raider’. Para empezar, el juego está disponible con un 10% de descuento sobre su precio habitual de $20 USD para todos hasta el 24 de noviembre.

Como agradecimiento especial, los propietarios de Tomb Raider I-III Remastered para Nintendo Switch podrán disfrutar de un 10% de descuento adicional. Los propietarios de Tomb Raider IV-VI Remastered para Nintendo Switch también podrán disfrutar de un 10% de descuento.