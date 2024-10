Tomb Raider IV-V-VI Remastered traerá más juegos de Lara Croft a plataformas modernas

Esta será una semana memorable para los y las fanáticas de Lara Croft. Además del estreno de la serie animada en Netflix, Aspyr y Crystal Dynamics anunciaron la compilación de juegos Tomb Raider IV-V-VI Remastered que incluye versiones originales y mejoradas de Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación o en el canal oficial de Aspyr en YouTube.

Estos juegos salieron originalmente en los años 1999, 2000 y 2003. The Last Revelation y Chronicles salieron tanto para el primer PlayStation como para Sega Dreamcast, pero The Angel of Darkness fue exclusivo para PS2 y muy criticado por la forma en que cambió elementos claves de la jugabilidad de la serie.

Igual que en la anterior colección de juegos de la señorita Croft, podremos cambiar entre los gráficos originales y los modernos en cualquier momento sin alterar la jugabilidad. De esa forma se preserva en buena parte la experiencia original.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered saldrá a la venta el viernes 14 de febrero de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Ya se puede comprar anticipadamente para cualquiera de esas plataformas.