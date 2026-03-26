Tomodachi Life: Living the Dream lanza su demo de creación de personajes para consolas Switch, transferibles a la versión completa

Después del significativo impulso de Pokémon Pokopia en Nintendo Switch 2, otro simulador de vida amenaza con llevarse una buena porción del público de Nintendo, especialmente por su disponibilidad en la primera consola Switch, a diferencia de Pokopia. A partir de la fecha puedes descargar un demo de Tomodachi Life: Living the Dream en la eShop de Switch, denominada ‘Versión de Bienvenida’, que permite a los jugadores crear hasta tres Mii y transferir sus datos de guardado a la versión completa del juego, que se lanzará el 16 de abril.

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Completar este demo, si es que ello tiene sentido alguno, también otorgará a los jugadores un disfraz de hámster para sus Mii, que podrán usar en la versión completa.

Tomodachi Life: Living the Dream promete ser más bizarro que su versión para Nintendo DS y 3DS. Hay cierta polémica por los bloqueos para compartir imágenes, entre las que se podrían incluir relaciones entre Mii del mismo sexo y sea un posible motivo. De cualquier forma, es posible copiar las capturas de pantalla a un computador y de ahí publicarlas en redes sociales. Especialmente porque desde hace un tiempo no es posible hacerlo de forma nativa en la primera familia de consolas Switch.

Si bien Tomodachi Life no posee el reconocimiento de series como Animal Crossing o Pokémon, si tiene un buen número de seguidores y esta entrega de Switch promete atraer más usuarios debido a la cantidad de público en la consola: más de 155.37 millones de jugadores.

Si bien no existirá por lo pronto una versión nativa de Tomodachi Life: Living the Dream para Nintendo Switch 2, la versión para Switch funcionará en ambas consolas como es natural, pero sin mejoras específicas.