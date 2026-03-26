Videojuegos

Tomodachi Life: Living the Dream lanza su demo de creación de personajes para consolas Switch, transferibles a la versión completa

Viva la vida floja.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Después del significativo impulso de Pokémon Pokopia en Nintendo Switch 2, otro simulador de vida amenaza con llevarse una buena porción del público de Nintendo, especialmente por su disponibilidad en la primera consola Switch, a diferencia de Pokopia. A partir de la fecha puedes descargar un demo de Tomodachi Life: Living the Dream en la eShop de Switch, denominada ‘Versión de Bienvenida’, que permite a los jugadores crear hasta tres Mii y transferir sus datos de guardado a la versión completa del juego, que se lanzará el 16 de abril.

Completar este demo, si es que ello tiene sentido alguno, también otorgará a los jugadores un disfraz de hámster para sus Mii, que podrán usar en la versión completa.

- Publicidad -

Tomodachi Life: Living the Dream promete ser más bizarro que su versión para Nintendo DS y 3DS. Hay cierta polémica por los bloqueos para compartir imágenes, entre las que se podrían incluir relaciones entre Mii del mismo sexo y sea un posible motivo. De cualquier forma, es posible copiar las capturas de pantalla a un computador y de ahí publicarlas en redes sociales. Especialmente porque desde hace un tiempo no es posible hacerlo de forma nativa en la primera familia de consolas Switch.

Si bien Tomodachi Life no posee el reconocimiento de series como Animal Crossing o Pokémon, si tiene un buen número de seguidores y esta entrega de Switch promete atraer más usuarios debido a la cantidad de público en la consola: más de 155.37 millones de jugadores.

Si bien no existirá por lo pronto una versión nativa de Tomodachi Life: Living the Dream para Nintendo Switch 2, la versión para Switch funcionará en ambas consolas como es natural, pero sin mejoras específicas.

😆

Simulador de Mii

Juegos de Switch 2 también costarán más en formato físico que digital en América, igualando así la estrategia de Europa
Juegos de Switch 2 también costarán más en…
Pokémon Champions: el heredero de Stadium, Colosseum y Pokétopia de Battle Revolution, abre este día sus puertas en Nintendo Switch
Pokémon Champions: el heredero de Stadium, Colosseum y…
Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The Wind Waker en un navegador web o móvil, por lo menos «navegar» una parte
Ahora puedes jugar The Legend of…
Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition, exclusivo para Nintendo Switch
Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami…
Revelan detalles de la historia de Super Mario Galaxy: la película que dan fuerza a una teoría sobre Peach y Rosalina
Revelan detalles de la historia de…
Más de:
Tomodachi Life: Living the Dream Tomodachi Life: Living the Dream
Juegos de Switch 2 también costarán más en formato físico que digital en América, igualando así la estrategia de Europa
Screamer – Reseña (PS5)
Podremos montar a Jeff el tiburón en Marvel Rivals gracias al regalo del día de los inocentes
Surgen datos sobre el número de copias vendidas de Marathon, ¿es un éxito para Sony?
Invincible Vs: así son los movimientos de pelea de Titan
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Conoce cuándo sale Young Ladies Don’t Play Fighting Games, el anime donde todo se arregla jugando Street Fighter 6
No hay comentarios

Lo último

Conoce cuándo sale Young Ladies Don’t Play Fighting Games, el anime donde todo se arregla jugando Street Fighter 6
Anime y Manga
AnimeJapan 2026: Guía completa de horarios, escenarios y anuncios principales de One Piece, Jujutsu Kaisen, MAO y más
Anime y Manga
Guía de estrenos de la temporada de primavera (abril 2026) en Crunchyroll
Anime y Manga
Anunciaron el manga oficial de Silent Hill f, tendrá un nuevo final
Anime y Manga