Tomodachi Life: Living the Dream, «mascotas virtuales» con forma de Miis y espíritu de comediantes que no se aleja de otras entregas, pero funciona

Si bien Tomodachi Collection fue el primer juego de la franquicia en abordar las consolas Nintendo DS en Japón, fue Tomodachi Life para 3DS el que internacionalmente dio a conocer la franquicia y ganó un buena cantidad de seguidores. Tal vez no al inmenso nivel de Animal Crossing, pero sí un considerable número de jugadores que tienen todo el potencial de expandirse en Nintendo Switch y sus más de 155 millones de consolas vendidas. Pokémon Pokopia, otro de tres simuladores de vida distribuidos por Nintendo, hizo lo propio como exclusivo en Switch 2, pero sus números de unidades vendidas aún están muy lejos de la primera Switch.

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Esa es la principal fortaleza de Tomodachi Life: Living the Dream, pues aunque no cuenta con versión nativa para Switch 2, es de los pocos ‘first party’ de Nintendo que abordarán el sistema predecesor en 2026. Y eso solo juega a su favor. Animal Crossing: New Horizons, aún con su reciente actualización, ya es un juego de seis años en la primera híbrida de Nintendo. Así que mientras un nuevo juego de la franquicia aterriza en Switch 2, los Miis tienen la responsabilidad de los simuladores de vida en la familia Nintendo Switch.

Gracias al demo ‘Welcome Version’ de Tomodachi Life: Living the Dream, reaprendemos las funciones básicas y nos damos cuenta que en realidad no ha cambiado mucho con respecto a previas entregas. Aunque regresamos a una isla donde personajes Miis se mudan para iniciar una nueva vida, forjar relaciones y criar nuevas generaciones, estos ya no están limitados a una torre de apartamentos sino a casas independientes. Es cierto que ya no existen limitaciones al momento de emparejar personajes –incluso del mismo sexo y no binarios–, pero al momento de crearlos podemos establecer qué relación tienen en la vida real y que el juego tome eso en cuenta para evitar momentos incómodos.

Por ejemplo, Miis de familiares en la vida real no van a generar intereses románticos, como sí podría ocurrir con dos desconocidos o amigos cercanos. Del mismo modo, adultos con adultos y niños con niños, sobra explicar lo absolutamente necesario de esta configuración. Si bien el demo es limitado a solo tres personajes, la versión completa nos permitirá acceder a una amplia variedad de Miis que podemos crear desde cero o usar de los que ya tengamos en la consola Switch. La mecánica Mii es tan fluida que perfectamente podemos tener un Mii que haya «nacido» en Wii y sido transferido a 3DS, Wii U y Switch. Incluso Tomodachi Collection de DS manejaba Miis, pero esos quedaban encerrados en el cartucho sin poder exportarlos.

En esencia, los Miis de Tomodachi Life: Living the Dream son «mascotas virtuales«. Debemos alimentarlos para subir su nivel y desbloquear gestos, movimientos, sueños y hasta objetos de regalo. Suplir sus necesidades va más allá de las comidas con aspecto realista, pues tal como en la vida real, la importancia de socializar es considerable. A la fuerza y sirviendo de cupido, con solo arrastrar un Mii frente a otro, hacemos que se conozcan y empiecen a conversar, lo que podría derivar en amistad y el futuro sabrá en qué más. Las personalidades influyen a la hora de congeniar y los gustos en común son importantes, pero ya saben lo que dicen de los polos opuestos.

Parte de lo que hace diferente a Tomodachi Life de otros simuladores de vida casuales, incluyendo a MySims o el propio Animal Crossing, es su sentido del humor y desenfado. Es un nivel a veces bizarro, sin sentido, pero jamás grotesco. De alguna u otra forma te sacará sonrisas y risas, tal vez por las mismas extrañas situaciones en las que involucramos a nuestros Miis. Algo qeu definitivamente comparte con Miitopia. Aunado a eso tenemos la personalización con una variedad de prendas de vestir que no le envidia nada a otros juegos con boutiques.

Usando el reloj en tiempo real de la consola, progresivamente desbloqueamos almacenes y tiendas que dan vida al comercio de la isla, la cual podremos decorar aunque no a un nivel tan profundo. O por lo menos no en la versión demo, pues ya en la completa sabremos si el juego supera el enganche de sus primeras horas de juego y se convierte en un fenómeno de redes sociales como en su momento New Horizons. Las familias y parejas sin lugar a dudas son el público objetivo de Tomodachi Life: Living the Dream, y el hecho de que nos representen Miis en lugar de un aldeano o aldeana es ganancia. Confiadamente vemos un creciente número de fanáticos en el horizonte.

Tomodachi Life: Living the Dream sale el 16 de abril en Nintendo Switch.