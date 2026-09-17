Tomodachi Life: Living the Dream se expande con un ‘bundle’ de Switch Lite exclusivo para Europa

Nintendo Switch 2 lleva más de un año en el mercado, pero eso no quiere decir que los consumidores hayan dejado de comprar la primera consola Switch y su modelo exclusivo portátil, Switch Lite. Como una forma de empujar una vez más estas unidades, Europa recibiría un nuevo paquete o ‘bundle’ de Switch Lite que además incluiría una copia digital de Tomodachi Life: Living the Dream, lanzado el pasado mes de abril.

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Este paquete llegaría a finales de octubre e incluiría una consola Switch Lite turquesa, la descarga digital del juego, más una suscripción de 30 días a Nintendo Switch Online, sin Paquete de expansión. En el pasado informe de ventas de agosto, Nintendo reveló que Tomodachi Life: Living the Dream había superado los ocho millones de unidades vendidas a nivel mundial, por lo que un paquete de este tipo seguramente impulsará más las ventas frente a la temporada navideña.

En nuestra reseña de Tomodachi Life: Living the Dream, señalamos que el juego trata de no alejarse demasiado de la plantilla de 3DS, pero a su favor es mucho más interactivo que aquel y no se dedica solo a los menús. Su experiencia en primera persona acerca más al jugador a las vidas de sus Mii, pese a que las secuencias repetitivas apaguen la chispa inicial con el tiempo. Aún así, es un juego con toques hilarantes y no menos bizarros, con amplias herramientas de personalización y que con una buena elección de Mii, hace las delicias risueñas de sus jugadores.