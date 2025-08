Tomoya Asano explica el porqué un RPG de acción en HD-2D con The Adventures of Elliot

Team Asano y su director Tomoya Asano produjeron el primer juego HD-2D que llegó a ser Octopath Traveler, un RPG tradicional por turnos y con una fantástica banda sonora. Pasados los años, este estilo se aplicó a la estrategia táctica por turnos de otro juego como Triangle Strategy , seguido por más RPG como los ‘remakes’ de Live A Live y Dragon Quest 3, además de otros sucesores y predecesores. El anunciado The Adventures of Elliot: The Millennium Tales de Square Enix es el primer juego en HD-2D que opta por la acción en lugar de los turnos en un RPG.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es un título que empezó su desarrollo por parte de Claytechworks después de finalizar su trabajo en Bravely Default 2. Tomoya Asano (concepto y planificación) afirmó en una nueva entrevista que intentar crear un RPG de acción supondría un nuevo reto para el equipo.

“A medida que la serie HD-2D se ha expandido y evolucionado, hemos ido cambiando de género gradualmente. Empezamos con un RPG clásico con Octopath Traveler y luego desarrollamos un juego de estrategia con Triangle Strategy. Al pensar en nuestro próximo paso, pensamos que un RPG de acción sería una buena dirección.

No hace falta decir que queremos ofrecer este juego a todos los que disfrutaron de los juegos que hemos creado anteriormente (Bravely Default, Octopath Traveler, Triangle Strategy), ¡pero me encantaría que también pudiera llegar a un nuevo público de jugadores!”

También se confirmó que Elliot será el único protagonista. Por ello, el equipo puso mucho cuidado en crear el personaje.

¿De qué trata The Adventures of Elliot: The Millennium Tales?

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es un RPG de acción ambientado en el mundo de Philabieldia, una tierra hermosa pero salvaje dominada por tribus de bestias en guerra. El último bastión de la humanidad es el Reino de Huther, protegido por sus altas murallas y la poderosa magia de la Princesa Heuria.

Cuando se descubren unas misteriosas ruinas, un joven aventurero llamado Elliot y su compañera hada Faie se embarcan en un viaje para investigar. Lo que parece una misión sencilla, aunque peligrosa, pronto se convierte en una gran saga que se entrelazará a través del tiempo y el espacio.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales se lanzará en 2026 en Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC, pero ya hay una demo disponible para descargar solo en Switch 2.