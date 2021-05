Celebren el 1 de mayo descargando gratis Tonight we Riot, un juego sobre una revolución proletaria

Hoy es el día del trabajador. Aunque para muchos solo es un día festivo más (que tristemente cayó en un sábado este año), es importante recordar que este es un día para celebrar los derechos que hemos ganado los trabajadores tras años de luchas y lo mucho que nos falta por conseguir. Por eso, el juego más adecuado para esta fecha es el título ‘indie’ Tonight we Riot, que estará gratis durante el resto del día.

Tonight we Riot es un ‘beat ‘em up’ al estilo clásico y con elementos retro. Avanzamos atacando a los enemigos no con un personaje, sino con todos los miembros de una revolución proletaria. Se trata de un juego al que no le da vergüenza ser político y que tiene un claro tono anticapitalista. Pueden leer nuestra reseña aquí.

El estudio PPU512 y la distribuidora Means TV están ofreciendo Tonight we Riot «lo más gratis posible» en todas las plataformas en las que está disponible. Podemos descargarlo sin costo en unas de ellas y en otras está muy barato.

Según Means TV, estas ofertas solo estarán disponibles durante el 1 de mayo de 2021. De acuerdo a Steam, terminarán el 2 de mayo a las 2:00 a.m. (hora de Colombia).

¡Aprovechen para jugar Tonight we Riot gratis en la fecha en que su mensaje es más relevante!

Fuente: cuenta oficial de Means TV en Twitter