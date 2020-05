Tonight We Riot – Reseña

El mundo está sumido en el capitalismo global. Trabajadores en todas partes laboran día a día por una miseria. Muchos trabajan en múltiples empleos solo para que el dinero alcance hasta fin de mes. Pero no importa cuánto trabajen, nunca serán libres de este ciclo. Los que no poseen los medios de producción nunca conocerán la libertad. Los medios son propiedad de los ricos, el sistema político es propiedad de los ricos. Todo el capital es propiedad de los ricos. La gente protestó pacíficamente, pero fue recibida con violencia. Aquellos que poseen para vivir dominan a los que trabajan para vivir. Pero todo eso está a punto de cambiar…

Esta es la introducción de Tonight We Riot, un nuevo juego independiente para Nintendo Switch, PC, Mac y Linux. ¿Ah? ¿Pensaron que estaba haciendo una declaración anti-capitalista sobre la situación actual? ¿Un llamado a la revolución? Sí. También es eso. Este es un título al que no le da miedo que le digan que es ‘político’. Muestra su filosofía a favor de la lucha proletaria con orgullo.

Tonight We Riot es, en esencia, un ‘beat ‘em up’ al estilo clásico. Avanzamos siempre hacia la derecha, golpeando a todos los enemigos que se interponen en nuestro camino. Esta idea tan simple es aderezada con muchos elementos interesantes, uno de los cuales proviene de Pikmin. En este juego no combatimos solos. La lucha proletaria es un asunto de la comunidad, así que lideramos numerosos grupos de trabajadores que están descontentos con la horrible situación. Podemos indicarles hacia dónde moverse y seguirán nuestro ejemplo al atacar.

¿Quién es este líder? ¿Quién es este héroe de la clase proletaria? Puede ser cualquiera. Si el personaje que controlamos muere, inmediatamente es reemplazado por alguien más que puede ser un hombre o mujer de cualquier raza. Esto representa la idea de que, en la lucha por nuestros derechos, no hay líderes. Todos peleamos en nombre de todos.

Nuestros principales rivales son fuerzas policiales antidisturbios, como el ESMAD que conocemos aquí en Colombia. Primero se acercarán a nosotros con escudo y bolillo, pero pronto estarán usando armas de fuego, drones, tanquetas y hasta robots. Para defendernos tenemos todo un arsenal. Podemos arrojar ladrillos, bombas molotov o usar nuestros puños, pero la fuerza está en los números. Un par de ladrillos no hacen mucho daño al enemigo, pero en cada nivel encontramos fábricas y empresas cuyos trabajadores podemos ‘liberar’. Si cuidamos bien nuestras filas, un ladrillo se convierte rápidamente en una decena y podemos arrasar con todo a nuestro paso.

En Tonight We Riot, los trabajadores no solo representan la fuerza de ataque, también son nuestra barra de vida. Como dijimos, si el personaje que controlamos muere, es reemplazado por cualquier miembro de la protesta. Si nos quedamos sin trabajadores llega el ‘Game Over’. La protesta terminó. El capitalismo ganó.

Hay otra razón para tratar de completar cada nivel con la mayor cantidad de trabajadores posibles. Al final de cada uno de estos se nos calificará basados en el número de sobrevivientes y nos pueden premiar con nuevas armas y objetos. Estos pueden ser llaves de tuercas, sierras eléctricas, máscaras antigases, megáfonos para aumentar nuestra fuerza, más trabajadores a la hora de comenzar un nivel y mucho más.

Este sistema hace que la dificultad tenga un gran equilibrio. Si un nivel resulta especialmente difícil, podemos regresar a los anteriores para desbloquear más herramientas que harán nuestra lucha más sencilla. Al comienzo del juego podemos decidir qué herramientas llevar. Es bueno que no nos sobrecarguemos. Entre más objetos tengamos, más difícil será cambiar nuestra arma en medio de un enfrentamiento. Una rueda de selección hubiera sido mucho mejor recibida que el proceso de pasar uno a uno los objetos.

Tonight We Riot lleva la revolución por cuatro ‘mundos’, cada uno con varios niveles y su respectivo jefe. Tras liberar una ciudad industrial, nos tomamos las empresas madereras de los pantanos, un artillero en el que los contaminantes tóxicos están creando mutantes y, finalmente, llevamos la protesta a las casas de los ricos en los suburbios. Se trata de un juego corto que se puede pasar en pocas horas, pero tiene incentivos para seguirlo jugando.

Además de tener que pasar cada nivel con una buena puntuación para desbloquear ventajas, podemos jugar en un modo para dos jugadores de forma local. Cada uno lidera un grupo de trabajadores. Al finalizar el juego desbloqueamos un modo (supuestamente) infinito llamado ‘Revolución Permanente’. Este, además de representar que la lucha por los derechos laborales nunca termina, resulta curioso porque se convierte en una especie de ‘comentario del director’. Una vez alcanzado cierto punto, los desarrolladores revelan enemigos no usados, explican algunos elementos del juego y hablan de sus inspiraciones.

A pesar de sus temas tan fuertes, Tonight We Riot no hace a un lado el humor ni la fantasía. Además de la policía, enfrentamos mechas, mutantes y hasta robots gigantes. También hay muchas bromas, como una lata de refresco que nos presentan como un arma, pero es absolutamente inutil.

La jugabilidad es muy divertida y su concepto es tan importante como atractivo, pero Tonight We Riot también tiene una buena cantidad de defectos. Las armas están claramente desbalanceadas y no resulta sencillo dirigir a los trabajadores o apuntar las armas hacia puntos o enemigos específicos. No faltan los problemas técnicos, aunque no son graves y la mayoría están en la localización. Hay momentos en los que, a pesar de estar jugando en español, los textos cambian sin razón a francés o ruso. La traducción también es bastante imperfecta.

A pesar de sus elementos extra, su extremadamente corta duración también puede ser un defecto para algunos. Otro problema es que puede resultar complicado descubrir qué está pasando en los momentos en que hay muchos personajes en pantalla y terminamos ‘machacando botones.’ Casualmente esto se puede parecer a la confusión que a veces reina en las protestas reales.

Tampoco podemos ignorar que este va a ser un juego bastante controversial. A pesar de sus elementos más caricaturescos, Tonight We Riot nos dice que la violencia es un recurso válido de revolución. Aunque aclara en varios momentos que es una última salida, hay personas que nunca aceptarán una protesta que no sea pacífica.

Este es un mensaje que llega en un momento crítico de la historia. Colombia, igual que muchos países de la región, tuvo una serie de protestas multitudinarias que, a pesar de la pasión de los participantes, no lograron ningún cambio real. Luego llegó una terrible pandemia que sacó a relucir lo inadecuado que es el capitalismo para proteger a los trabajadores. Cuando nos tomamos las calles, fuerzas antidisturbios como el ESMAD recurren a la violencia sin provocación. Estamos a punto de estallar. Tonight We Riot satisface la fantasía que tenemos muchos de no seguir aguantando más estos abusos y ‘explotar’ en nuestra búsqueda de un sistema digno que nos respete.

Pero Tonight We Riot no es solo una fantasía. Nos dice que es muy probable que pronto, por más horrible que nos parezca, no tengamos más opción que hacerla realidad.

Tonight We Riot 7.8/10 Nota Lo que nos gustó -Una temática revolucionaria relevante y presentada sin miedo.

-Dificultad muy bien ajustada.

-Un sistema de juego divertido.

-Variedad de escenarios y peligros. Lo que no nos gustó -Las armas están muy desbalanceadas.

-La localización al español deja mucho que desear.

-Puede resultar confuso en los momentos de más acción en pantalla. En resumen Dependiendo de nuestra posición política, la temática de Tonight We Riot nos va a atraer o repeler inmediatamente. Aquellos que sí se acerquen al juego van a encontrar una satisfactoria fantasía revolucionaria que resulta realmente divertida a pesar de algunos defectos técnicos. Además de entretenernos, esta obra de Pixel Pushers Union 512 también quiere que reflexionemos sobre los devastadores efectos del capitalismo en el mundo real y seamos solidarios con nuestros compañeros trabajadores.

Reseña hecha con una copia digital de Tonight We Riot para Nintendo Switch brindada por Means Interactive.