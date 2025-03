Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 no incluirá el modo carrera del cuarto juego

Activision ha confirmado (vía Kotaku) que cuando Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 se lance el 11 de julio, el cuarto juego no tendrá su modo carrera tan querido por los fans. Tony Hawk’s Pro Skater 4 seguirá el ejemplo de los otros tres juegos y ofrecerá un modo «simplificado», con objetivos de dos minutos que los jugadores deberán alcanzar. Esto reemplaza al modo carrera completo que hizo que Pro Skater 4 fuera revolucionario en su tiempo. En las versiones de PS2, Xbox, GameCube y PC, Tony Hawk’s Pro Skater 4 contaba con modo carrera de libre recorrido, aceptando retos y misiones a lo largo de los mapas. PS1 y GBA contaban con versiones menores pero no menos interesantes.

Desde el anuncio de las largamente rumoreadas secuelas del ‘remake’ de los dos primeros juegos de Tony Hawk’s Pro Skater, los fanáticos especulaban que el modo carrera se había eliminado a favor del sistema de objetivos de dos minutos. El modo carrera de libre recorrido en el juego original continuó en otros títulos como Tony Hawk’s Underground y su secuela, Tony Hawk’s American Wasteland y Tony Hawk’s American Sk8land (GBA/DS).

El lenguaje incluido en una publicación del blog de PlayStation, prácticamente garantizaba que el cuarto juego no sería exactamente igual. En esa publicación, se señaló que los jugadores podrían «patinar en los parques originales de THPS3 y THPS4, ahora en resolución 4K y con objetivos simplificados en el formato de dos minutos, junto con algunos parques nuevos para expandir sus opciones de patinaje». En otras palabras, sin modo carrera.

En este momento, no está claro exactamente por qué Activision y el desarrollador Iron Galaxy optaron por no incluir el modo carrera en el ‘remake’ de Tony Hawk’s Pro Skater 4. No sería lo único de los clásicos que no llegará al par de ‘remakes’, ya que se habría eliminado por completo al ‘skater’ Bam Margera. Esto último por otra serie de problemas personales no relacionados.