Tony Hawk’s Pro Skater, el juego favorito de los locales por hora a principios del nuevo milenio, está listo para un nuevo ruedo con un remake de los dos primeros juegos. La noticia fue dada a conocer por el mismo rey de la tabla, Tony Hawk, por medio de un mensaje de texto enviado a sus fans.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 está siendo desarrollado por la hábil mano de los muchachos en Vicarious Visions y ha sido reconstruido desde sus cimientos con nuevas gráficas, nuevos trucos y funciones de multijugador en línea. Lo mejor de todo, es que gran parte de la banda sonora original de ambos juegos ha sido conservada para ese toque nostálgico.

Los juegos ofrecerán todos los niveles originales, ‘skaters’ profesionales, trucos y modos que se encontraban en los títulos clásicos. Algunas nuevas propiedades incluyen trucos adicionales, objetivos y secretos para descubrir. El modo Create-a-Park también está de regreso con más opciones de personalización. Los mapas se podrán subir a la red para que otros jugadores puedan descargarlos y jugar en ellos.

La directora de Vicarious Visions, Jennifer Oneal, dijo que el juego no tendría microtransacciones en su lanzamiento. Se están asegurando de entregar un paquete completo y si la gente pide más contenido, este se podría otorgar mediante monetización. Así como en los títulos clásicos, los jugadores podrán elegir a legendarios skaters, además de Tony Hawk, como Bob Burnquist, Chad Muska y Bucky Lasek. Todos modelados con un aspecto en alta definición.

En cuanto a la banda sonora, Activision ha mencionado que no pudieron lograr obtener la licencia de las pistas en su totalidad, pero pudo asegurar las más famosas como Superman de Gold Finger, When Worlds Collide de Powerman 5000 y Guerrilla Radio de Rage Against the Machine.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 saldrán el 4 de septiembre en un solo paquete para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store.

Vía: Gamespot