Top 10 de personajes de videojuegos de 2025 que queremos como peluches

Apenas vamos por la mitad, pero 2025 ya se ha convertido en un año memorable para los videojuegos. Por el lado malo, ha sido un año lleno de despidos, cierres y cancelaciones, pero por el lado bueno hemos tenido juegos increíbles que se van a convertir en verdaderos clásicos. Otra cosa que tienen en común algunos de los mejores juegos que han salido en 2025 es que tienen personajes adorables que queremos ver convertidos en peluches que adornen nuestras habitaciones.

10. Edgar – Mika and The Witch’s Mountain

El mejor juego sobre entregar paquetes de 2025 tiene montones de personajes adorables, incluyendo avestruces bebé, pero es el adorable cuervo Edgar el que queremos sacar del juego para que se quede con nosotros. La recompensa por pasar el juego es tenerlo como compañero cuando volamos en nuestra escoba, pero querríamos que también nos acompañe cuando “pasamos la escoba” por nuestra habitación.

9. Froggo – Spirit Swap: Spirit Swap: Lofi Beats To Match-3

El bizarro familiar anfibio semitransparente que nos acompaña mientras jugamos este título de puzles al estilo Tetris Attack o Pokémon Puzzle League es una de las criaturas más raras de esta lista, pero también es una de las pocas que ya tiene un peluche oficial. El problema es que la campaña para conseguirlos ya terminó.

8. Goro – Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Un antiguo dicho dice que “dios creó a los gatos para que los humanos pudiéramos acariciar los tigres” y no hay tigre que queramos acariciar más que Goro, la mascota de Noah en este extraño pero divertido spin-off de la saga Like a Dragon. Eso sí, asegúrense de acariciar al Goro correcto. El otro Goro tal vez no reaccione tan bien (¿o tal vez sí?).

7. Criptobiotas – Death Stranding 2 on The Beach

El segundo mejor juego de entregar paquetes de 2025 también tiene criaturas adorables que merecen ser convertidas en peluches por más extrañas que sean. De hecho, ya hay peluches oficiales de las criptobiotas que también aparecían en el primer Death Stranding, pero no lucen tan bien cómo en los diseños de la secuela. Además, hay nuevas ‘variantes’ de criptobiotas con diferentes colores y hasta una “evolución final” para ellas y todas merecen tener su propio peluche.

6. Cualquier gato – Skin Deep

El genial ‘immersive-sim’ de Blendo Games (Thirty Flights of Loving, Quadrilateral Cowboy) es una irreverente aventura espacial en la que debemos rescatar a los gatos atrapados en una nave que ha sido invadida por piratas espaciales. Los gatos son adorablemente cúbicos y cualquiera nos sirve como peluche: el gato de negocios Little Lion, el Capitán Palanka o el mago gato que sale en todos los tráileres. Si algún día llegamos a tener un peluche de cualquiera de ellos, esperamos que mantenga sus formas minecraftescas.

5. Rante – Monster Hunter Wilds

Cuando saca un nuevo Monster Hunter, Capcom de inmediato comienza a producir peluches de las versiones ‘chibi’ de los nuevos monstruos y criaturas más populares. Pero por más que nos encante la idea de tener un adorable Seikret o un Uth Duna acompañando las almohadas, lo que necesitamos es a Rante (llamado Rove en la versión en inglés) acompañándonos mientras dormimos. No importa lo sexi que nos parezca Gemma ni lo mucho que idolatramos a Olivia, este wudwud es el mejor nuevo personaje de la saga

4. Pauline – Donkey Kong Bananza

Si podemos conseguir una versión de peluche de la futura alcaldesa de New Donk City, prometemos abrazarla y cuidarla. Si no, que venga un gorila a quitárnosla.

3. Vaca – Mario Kart World

Nos encanta el amor que Nintendo está demostrando a los personajes más desconocidos de su saga estelar. Hay montones de pequeños enemigos de los juegos de Mario convertidos en corredores y nos encantaría tener peluches de todos ellos, pero ninguno resulta tan adorable como esta vaquita. Incluso le compraremos un kart de peluche para que conduzca.

2. Esquie – Clair Obscur: Expedition 33

Desde que conocimos a nuestra querida bolsa de vino voladora hemos deseado tenerla convertida en peluche a nuestro lado para que nos acompañe mientras jugamos esta trágica aventura que sin duda se va a convertir en el juego del año 2025. Incluso hay un diseño de un peluche de Esquie dentro del juego y los fanáticos no se cansan de pedirlo. Hay tanta demanda por ésto que los desarrolladores tuvieron que emitir un comunicado diciendo que sí piensan hacer uno y que por favor no se dejen engañar de los cientos de vendedores que ya dicen tener peluches de este adorable personaje.

1. Puffin – Wanderstop

Se supone que Wanderstop —la más reciente obra dirigida por el creador de The Stanley Parable y The Beginners’ Guide— nos busca hacer reflexionar sobre los juegos ‘cozy’ y la forma en que tratamos nuestra salud mental, pero cuando estos animalitos se me roban el té y cambian de color me hacen olvidar de todos mis problemas. Si en verdad puedo conseguir uno, prometo no derramarles el té encima. Sé que los peluches no cambian de color… ¿O sí?

Estos son los personajes de videojuegos de 2025 que queremos ver convertidos en peluches. ¿Cuál dejamos por fuera de la lista? Esperamos sus comentarios.