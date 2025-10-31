Top Racer Collection recibirá el DLC Top Racer Customs

Top Racer Collection llegó a Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC (Steam) en marzo del 2024, pero ahora QUByte Interactive presentó el nuevo DLC ‘Top Racer Customs’. Este contenido descargable estará disponible el próximo 6 de noviembre del 2025. Top Racer Collection reúne tres legendarios juegos de carreras de los noventa y ahora con este DLC añade la posibilidad de «enchular» tus propios vehículos.

Por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores pueden personalizar sus autos en Top Racer, no solo visualmente, creando un estilo único para cada máquina, sino también en rendimiento, ajustando la velocidad, la aceleración, la potencia del nitro y la capacidad del combustible.

Además, los vehículos personalizados se pueden compartir con otros jugadores. ¿Quién logrará crear la máquina definitiva? Esta es tu oportunidad para construir el auto perfecto para cada circuito y desafiar a amigos y rivales en carreras llenas de adrenalina.

Además, cuatro autos totalmente nuevos debutan en exclusiva en Top Racer, inspirados en modelos icónicos de los ochenta y noventa que marcaron las carreteras de aquella época. Un sentido homenaje a la cultura automovilística retro y a los apasionados fans que convirtieron a Top Racer en un éxito atemporal.

Top Racer Collection es una lección a las generaciones actuales pero no precisamente de forma positiva. Si hablamos sobre el trato que se le debe dar a juegos considerados clásicos –y de culto en Latinoamérica–, hay muchas decisiones refutables. Solo las pistas de los juegos originales son utilizadas, lo demás en cada uno es desechado y reemplazado por menús genéricos. Crossroads, promocionado como un cuarto juego completamente nuevo, es solo el primer Top Gear con cuatro autos de Horizon Chase, nada más. El ‘online’ de la compilación resulta vacío y sin jugadores. Los extras son escasos y no se ve mucho esfuerzo por rendir tributo a la otrora gran saga Top Gear. La trilogía sigue siendo excelente, pero merecía más cuidado su tratamiento actual.