Dónde y cuándo ocurren las tormentas de rosquillas en el mapa de Los Simpson en Fortnite

Ya comenzó la segunda semana de misiones de historia de Los Simpson en Fortnite y cómo aprendimos en el nuevo cortometraje animado, el mapa sufrirá peligrosas tormentas de rosquillas causadas por Homero. Varias de las misiones dependen de estar en el momento y lugar adecuado para presenciar (y sobrevivir) a estos curiosos pero peligrosos eventos atmosféricos.

Si todavía no han completado las misiones secretas «Historias de Springfield», les recomendamos seguir esta guía.

Cómo encontrar una tormenta de rosquillas

Las lluvias de rosquillas ocurrirán entre el martes 11 y el martes 18 de noviembre de 2025 en algunos lugares con nombre del mapa y puntos de interés. Solo aparecen a partir del tercer círculo de tormenta.

En una misma partida de Fortnite en el mapa de Springfield pueden ocurrir tres o cuatro tormentas de rosquillas, dependiendo de la posición de los círculos. Hasta el momento, hemos visto aparecer tormentas en los siguientes lugares, pero puede que aparezcan en más.

Cuando se forma el tercer círculo, aparecen de inmediato dos tormentas de rosquillas en el mapa de Los Simpson. Podemos mirar el mapa para verlas marcadas como círculos rosa. Estas duran alrededor de 45 segundos y luego se desvanecen. También se pueden formar una o dos tormentas del cuarto círculo en adelante, pero depende del tamaño del círculo y la cantidad de jugadores que haya en ese momento.

También podemos mirar hacia arriba y guiarnos por la nube rosa con forma de rosquilla que aparece.

Una vez entremos a una tormenta, veremos la siguiente advertencia.

Eso significa que estamos dentro del área de la tormenta y podemos comenzar a cumplir las misiones de historia relevantes.

Etapa 1 de 7 – Sobrevive a tormentas de rosquillas durante 30 segundos

No tiene que ser en la misma tormenta. Si llegan a una pero termina antes de completar la misión, pueden buscar otra en la misma partida o en una futura para completar el tiempo restante. Solo les recomendamos mirar hacia arriba de vez en cuando para asegurarse que no les cae una rosquilla encima.

Recuerden que estar dentro de edificios no es seguro, pues las rosquillas arrasan con todo a su paso.

Etapa 2 de 7 – Habla con Bananofesor Frink o Ned Flanders acerca de las anomalías

Podemos encontrar a Ned en Avenida Siempreviva y al Bananofesor en Granja de Cletus. Podemos ir a cualquiera de los dos y seleccionar la opción de diálogo con el símbolo de admiración para completar la misión.

Etapa 3 de 7 (1) – Recoge objetos peligrosos dentro de una tormenta de rosquillas

Cuando estemos dentro de los círculos rosa, debemos abrir cofres y tomar armas. Cuando tomemos tres completaremos la misión.

Etapa 3 de 7 (2) – Inflige daño a oponentes en tormentas de rosquillas

No necesariamente debe ser a otro jugador. Puede ser a jefes o NPC.

Etapa 4 de 7 – Completa la misión de búsqueda de Homero

Podemos hablar con Homero en la planta nuclear o tomar las llaves que aparecen al azar en cofres. La primera parte de la misión siempre es abordar un vehículo. La segunda puede ser conducir cierta distancia, conducir por fuera del camino o recorrer distancia en el aire dentro de un vehículo.