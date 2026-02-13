Tormented Souls 2 recibe una actualización con nuevas armas, trajes y un nuevo final para el modo Nuevo juego+

Nosotros amamos Tormented Souls 2 —como se pueden dar cuenta por nuestra reseña— y estábamos buscando una excusa para volver a revivir esta aventura de Caroline Walker. Finalmente la tenemos. El estudio chileno Dual Effect lanzó una actualización gratis para el juego que no solo corrige muchos de los ‘bugs’ que lo afectaban, sino que agregó una gran cantidad de contenido relacionado con el modo Nuevo juego+ al que accedemos tras llegar al final por primera vez.

Gracias al comunicado oficial de la distribuidora PQube nos enteramos que esta actualización está disponible sin costo extra desde el pasado 12 de febrero para todas las versiones del juego en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. La primera de las novedades son dos nuevas armas que desbloqueamos al terminar el juego y empezar una nueva partida en Nuevo juego+: la Lanza eléctrica y el Lanzallamas.

De la misma forma podemos conseguir el curioso traje Caroline Madura (que debería ser llamado Caroline Esqueleto). Podemos encontrarlo en el armario del convento al principio de una partida en Nuevo juego+.

Y lo más importante de todo es que además de las nuevas armas y el nuevo traje, la actualización de Tormented Souls 2 agrega un nuevo final secreto que solo se puede conseguir en el modo Nuevo juego+. Para conseguirlo tenemos que encontrar las 12 baterías que hay escondidas en Villa Hess (solo tras haber terminado el juego al menos una vez) y ponerlas en la estructura que aparece frente a la estación del tren.

Todas estas novedades hacen que definitivamente valga la pena volver al juego para disfrutar una partida más.

Tormented Souls 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.